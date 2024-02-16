16 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Соглашение о гарантиях безопасности с Францией

Документ Зеленский и Макрон подписали в Елисейском дворце.

Ранее в офисе Макрона сообщили, что это соглашение отвечает обязательствам, взятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

В рамках соглашения Париж объявляет о 3 миллиардах евро на военные нужды Украины в 2024 году.

Франция готова к перевооружению, исход войны между Украиной и РФ решителен для интересов ЕС. Поделиться

Соглашение будет действовать в течение 10 лет. Также Франция выделит 6 миллиардов евро на военные нужды Украины.

Ранее подобное соглашение Украина уже подписала с Германией и Великобританией.

Безопасные соглашения с Украиной: что известно

16 февраля во время визита в Берлин Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Германией.

В соглашении зафиксировано, что в 2024 году Германия предоставит средства на военную помощь Украине на общую сумму более 7 млрд. евро.

Германия также будет работать над поддержкой санкционного давления на Россию и борьбой с уклонением от санкций.

12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

Британия предоставит 2,5 млрд. фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2024-2025 годах, что на 200 млн. фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.

По меньшей мере, 200 млн фунтов стерлингов (около 8 млрд гривен) пойдет на закупку и производство тысяч военных беспилотников для Украины, в том числе разведывательных, ударных и морских.