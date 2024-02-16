Україна та Франція підписали угоду про гарантії безпеки
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Україна та Франція підписали угоду про гарантії безпеки

Володимир Зеленський
Зеленський і Макрон
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16 лютого президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Угода про гарантії безпеки з Францією

Документ Зеленський і Макрон підписали в Єлисейському палаці.

Раніше в офісі Макрона повідомили, що ця угода відповідає зобов'язанням, взятим у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

В рамках угоди Париж оголошує про 3 мільярди євро на військові потреби України у 2024 році.

Франція готова до переозброєння, вихід війни між Україною та РФ — рішучий для інтересів ЄС.

Угода діятиме протягом 10 років. Також Франція надасть 6 мільярдів євро на військові потреби України.

Раніше подібну угоду Україна вже підписала з Німеччиною та Великою Британією.

Безпекові угоди з Україною: що відомо

16 лютого під час візиту до Берліна Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з Німеччиною.

В угоді зафіксовано, що у 2024 році Німеччина надасть кошти на військову допомогу Україні на загальну суму понад 7 млрд євро.

Німеччина також працюватиме над підтримкою санкційного тиску на Росію та боротьбою з ухиленням від санкцій.

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією.

Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Щонайменше 200 млн фунтів стерлінгів (близько 8 млрд гривень) піде на закупівлю та виробництво тисяч військових безпілотників для України, зокрема розвідувальних, ударних і морських.

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