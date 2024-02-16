16 лютого президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки.
Угода про гарантії безпеки з Францією
Документ Зеленський і Макрон підписали в Єлисейському палаці.
Раніше в офісі Макрона повідомили, що ця угода відповідає зобов'язанням, взятим у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.
В рамках угоди Париж оголошує про 3 мільярди євро на військові потреби України у 2024 році.
Угода діятиме протягом 10 років. Також Франція надасть 6 мільярдів євро на військові потреби України.
Раніше подібну угоду Україна вже підписала з Німеччиною та Великою Британією.
Безпекові угоди з Україною: що відомо
16 лютого під час візиту до Берліна Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з Німеччиною.
В угоді зафіксовано, що у 2024 році Німеччина надасть кошти на військову допомогу Україні на загальну суму понад 7 млрд євро.
Німеччина також працюватиме над підтримкою санкційного тиску на Росію та боротьбою з ухиленням від санкцій.
12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією.
Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.
Щонайменше 200 млн фунтів стерлінгів (близько 8 млрд гривень) піде на закупівлю та виробництво тисяч військових безпілотників для України, зокрема розвідувальних, ударних і морських.
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