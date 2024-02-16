За словами прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, його країна вже за кілька тижнів готова підписати угоду щодо гарантій безпеки для України.

Що відомо про угоду про гарантії безпеки між Україною та Норвегією

Стьоре у коментарі журналістам видання Nettavisen підкреслив, що ключові безпекові угоди Україна за цілком зрозумілих причин укладатиме із провідними країнами G7.

Але скандинавські країни також підписуватимуть угоди індивідуально протягом певного періоду часу. Мета - укласти угоду, яка підтвердить підтримку Норвегією незалежності України та її права на самозахист, - зазначив прем’єр-міністр Норвегії. Поширити

За його оцінкою, для підписання угоди між Норвегією та Україною потрібно ще декілька тижнів.

Що відомо про перспективи отримання Україною винищувачів Gripen від Швеції

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що готовий розглянути можливість передання Україні винищувачів Gripen після того, як його країна вступить у НАТО.

В інтерв’ю журналістам видання Kyiv Independent Йонсон зазначив, що для ухвалення подібного рішення Швеція повинна стати повноправним членом НАТО.

Для того, щоб ми могли ухвалити рішення, ми повинні бути повноправними членами НАТО і бути частиною статті 5. Це також рішення, яке має бути ухвалене у співпраці з іншими. Україні потрібні винищувачі четвертого і п'ятого покоління. Якщо ми, так чи інакше, можемо допомогти вам, ми відкриті до цього, - зазначив глава Міноборони Швеції. Поширити

Він зазначив, що наразі зусилля партнерів зосереджені на передачі Україні американських винищувачів F-16.

Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія пообіцяли передати Україні частину своїх F-16.

Але якщо ми можемо допомогти в будь-який спосіб, ми також будемо раді розглянути це питання, - зазначив Йонсон. Поширити