За словами прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, його країна вже за кілька тижнів готова підписати угоду щодо гарантій безпеки для України.
Що відомо про угоду про гарантії безпеки між Україною та Норвегією
Стьоре у коментарі журналістам видання Nettavisen підкреслив, що ключові безпекові угоди Україна за цілком зрозумілих причин укладатиме із провідними країнами G7.
За його оцінкою, для підписання угоди між Норвегією та Україною потрібно ще декілька тижнів.
Що відомо про перспективи отримання Україною винищувачів Gripen від Швеції
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що готовий розглянути можливість передання Україні винищувачів Gripen після того, як його країна вступить у НАТО.
В інтерв’ю журналістам видання Kyiv Independent Йонсон зазначив, що для ухвалення подібного рішення Швеція повинна стати повноправним членом НАТО.
Він зазначив, що наразі зусилля партнерів зосереджені на передачі Україні американських винищувачів F-16.
Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія пообіцяли передати Україні частину своїх F-16.
Saab JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х та прийнятий на озброєння у 1996 році. Максимальна злітна вага становить 16,5 тонни, а кількість точок озброєння – 10. Завдяки збільшеному об’єму пального бойовий радіус дії збільшений до 1300 км. За Gripen закріплено звання найекономнішого винищувача 4+ покоління. Ціна одного літака становить 30-60 млн доларів, залежно від комплектації й умов постачання
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