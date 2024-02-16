Маємо об’єднати зусилля задля оперативного реагування на виклики у сфері енергетичної безпеки цілого регіону

Чому саме молодь має грати роль у впровадженні альтернативної енергії на місцевому рівні з редакцією online.ua у своєму есе поділилась Софія Заладовська, переможниця конкурсу есе серед молоді про енергетичну безпеку, який провів USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Створення та побудова самостійної системи незалежного енергетичного ринку України є одним з важливих завдань економічного планування у питаннях відновлення ресурсно-промислових спроможностей нашої держави. Енергетика вимагає своєчасного управління кризовими ситуаціями та прийняттям складних рішень в умовах сучасних воєнно-політичних викликів.

Я є прихильницею екологічного підходу щодо розробки проєктів у енергетичній сфері. Нам сьогодні вкрай важливо розвивати сільське господарство на відновлювальних джерелах енергії, оскільки це екологічно чисто, ефективно та економічно вигідно.

На мою думку, на місцевому рівні саме молодь (молодіжні центри, молодіжні ради при міських радах, молодіжні громадські еко-організації) має бути залучена до впровадження альтернативної енергії і просування шляхів досягнення цілі номер сім сталого глобального розвитку – відновлювальна енергія.

Спорудження енергоефективного молодіжного простору з дотриманням усіх екологічних норм та індикаторів допомогло б молоді навчитися контролювати планові показники використання енергії.

Саме просвітницька робота про базові уявлення та вміння раціонально розпоряджатися та контролювати використання енергоресурсів серед молоді є особливо важливою.

Я представляю Молодіжний Центр Волині і планую розпочати просвітницьку кампанію серед молоді щодо того, як удосконалювати урбаністичний дизайн міста і створити сучасний молодіжний центр з дотриманням усіх вимог енергоефективності.

Було б помічним мати інтерактивну карту з мережею центрів, кожен з яких працює над молодіжними енергетичними ініціативами.

Окрім того, така взаємодія створила б майданчик для реалізації спільних міжнародних еко-проєктів для впровадження альтернативних джерел енергії у власний енергетичний сектор безпеки.

У сучасних реаліях ми не можемо зовсім відмовитись від традиційних джерел енергії. А в умовах війни ще рано говорити про повне відновлення енергетичного комплексу.

Агресор спровокував енергетичну війну, а тому світова енергетична спільнота має унеможливити обхід економічних санкцій агресором і заморозити рахунки великих нафтових та газових російських компаній-монополістів.

Обʼєднаними зусиллями ми творимо єдиний майданчик для оперативного реагування на виклики у сфері енергетичної безпеки цілого регіону.