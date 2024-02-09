Норвегия приобретет для Украины дополнительные пусковые и пункты управления ЗРК NASAMS — Минобороны

Норвегия приобретет для Украины дополнительные ЗРК NASAMS

Норвежско-американский комплекс NASAMS уже находится на боевом дежурстве в Украине. Вдобавок к уже поставленным ЗРК правительство Норвегии предлагает докупить для Украины еще 10 пусковых установок и 4 пункта управления огнем. Общая стоимость контрактов составляет 3,45 млрд норвежских крон. В одной пусковой есть 6 зенитных ракет.

ЗРК NASAMS производится силами норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace в кооперации с американским RTX.

Как ранее сообщали СМИ, на производство одного комплекса уходит 2 года работы.

Проблема состоит не только в том, что зенитно-ракетный комплекс сложен, но и в количестве подрядчиков. У главных подрядчиков есть свои субподрядчики, а у субподрядчиков есть свои поставщики, и так пирамидой вниз до конкретных ископаемых, где добывают нужные материалы.

Российские ракетные и беспилотные атаки масштабны и жестоки, поэтому противовоздушная оборона является абсолютно решающей для Украины. В то же время, я обеспокоен тем, чтобы мы как можно быстрее восстановили средства противовоздушной обороны для нашей собственной обороны, — говорит министр обороны Бьорн Арильд Грамм. Поделиться

Что известно о предыдущем пакете помощи от Норвегии

Норвегия передаст дополнительное оборудование противовоздушной обороны, а также выделит более 3 миллиардов норвежских крон правительству Украины для поддержки критически важных государственных услуг.

Некоторые NASAMS отправляются из собственных складов страны, а другие закажут у производителей для доставки позже.

Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Буквально этим утром мы узнали, что Украина была под атаками российских ракет, и вам нужна вся поддержка, чтобы обороняться. Сегодня Норвегия объявляет дополнительную поддержку Украине, - сказал Стере. Поделиться

Долгосрочный пакет поддержки Украины от Норвегии включает в себя:

135 миллионов норвежских крон в бюджетную поддержку правительства. Деньги пойдут на образовательные услуги, здравоохранение, выплаты пенсий. Теперь туда направили еще 3 миллиарда. Их выделят через Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине (URTF) Всемирного банка;

335 миллионов норвежских крон – на средства ПВО;

1 миллиард норвежских крон как софинансирование для усиления оборонной промышленности, чтобы та производила больше боеприпасов и ракет.

137 миллионов норвежских крон — на еду, воду, теплую одежду, одеяла, места для проживания людей, которые потеряют жилье из-за войны зимой.

Это финансирование является дополнением к вкладам, уже объявленным в 2023 году. Стере отметил, что в 2024 году помощь Украине также будут оказывать с первых месяцев, чтобы не было никаких задержек в поставках помощи.

Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь оказать помощь людям, которые уже находятся под большим давлением и снова переживают очень суровую зиму, — сказал Стере.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьера Норвегию, правительство и парламент Норвегии и все норвежское общество за лидерство.