Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине

1 января 2024 года вступило в силу решение правительства Норвегии о разрешении на прямые продажи Украине оружия и оборонной продукции.

Норвегия может продавать свое оружие в Украине

Правительство Норвегии решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции от оборонной промышленности Норвегии органам обороны Украины при условии, что экспорт отвечает требованиям потребностей и контроля конечного потребителя.

Поддержка Украины важна для безопасности Норвегии и Европы. Мы должны планировать возможность продолжения незаконной агрессивной войны. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и связанной с обороной продукции норвежской оборонной промышленности в Украине, – заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде. Поделиться

Теперь норвежские компании могут обращаться в Министерство иностранных дел за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и оборонной продукции в Украине.

В МИД Норвегии указывают, что все заявки будут тщательно оценены, а контроль и дальше будет проходить в строгих рамках.

Оценка заявок будет производиться по следующим критериям:

Прямые продажи оружия и оборонной продукции могут осуществляться только украинским властям.

Заявки должны содержать документацию и государственные гарантии по конечному использованию и конечному пользователю, а также содержать положения о реэкспорте (дальнейшую передачу).

Транспортировка и доставка оружия и связанной с обороной продукции должны производиться безопасными и установленными логистическими маршрутами.

Заявки оцениваются в соответствии с нормами экспортного контроля Норвегии и обязательствами Норвегии в соответствии с международным правом, включая Соглашение ООН о торговле оружием.

В 2023 году Норвегия предоставила около 11 миллиардов норвежских крон на военную поддержку Украины.

Напомним, что по решению парламента Норвегии от 1959 года страна не продает оружие и боеприпасы в районы, где идет война или существует угроза войны. В то же время, «экспорт оружия и боеприпасов из Норвегии должен происходить только после тщательной оценки внешней и внутренней политической ситуации в соответствующей области».