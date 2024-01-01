Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине

Правительство Норвегии
Норвегия
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1 января 2024 года вступило в силу решение правительства Норвегии о разрешении на прямые продажи Украине оружия и оборонной продукции.

Норвегия может продавать свое оружие в Украине

Правительство Норвегии решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции от оборонной промышленности Норвегии органам обороны Украины при условии, что экспорт отвечает требованиям потребностей и контроля конечного потребителя.

Поддержка Украины важна для безопасности Норвегии и Европы. Мы должны планировать возможность продолжения незаконной агрессивной войны. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и связанной с обороной продукции норвежской оборонной промышленности в Украине, – заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Теперь норвежские компании могут обращаться в Министерство иностранных дел за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и оборонной продукции в Украине.

В МИД Норвегии указывают, что все заявки будут тщательно оценены, а контроль и дальше будет проходить в строгих рамках.

Оценка заявок будет производиться по следующим критериям:

  • Прямые продажи оружия и оборонной продукции могут осуществляться только украинским властям.

  • Заявки должны содержать документацию и государственные гарантии по конечному использованию и конечному пользователю, а также содержать положения о реэкспорте (дальнейшую передачу).

  • Транспортировка и доставка оружия и связанной с обороной продукции должны производиться безопасными и установленными логистическими маршрутами.

  • Заявки оцениваются в соответствии с нормами экспортного контроля Норвегии и обязательствами Норвегии в соответствии с международным правом, включая Соглашение ООН о торговле оружием.

В 2023 году Норвегия предоставила около 11 миллиардов норвежских крон на военную поддержку Украины.

Напомним, что по решению парламента Норвегии от 1959 года страна не продает оружие и боеприпасы в районы, где идет война или существует угроза войны. В то же время, «экспорт оружия и боеприпасов из Норвегии должен происходить только после тщательной оценки внешней и внутренней политической ситуации в соответствующей области».

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