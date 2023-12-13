Норвегия выделяет Украине 1,8 млрд долл и анонсировала передачу ПВО NASAMS

Норвегия предоставляет Украине дополнительные 3 млрд. крон для поддержки важных государственных услуг. Также страна предоставляет оборудование противовоздушной обороны.
Что известно о новом пакете помощи от Норвегии
Норвегия передаст дополнительное оборудование противовоздушной обороны, а также выделит более 3 миллиардов норвежских крон правительству Украины для поддержки критически важных государственных услуг.
Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Долгосрочный пакет поддержки Украины от Норвегии включает в себя:
135 миллионов норвежских крон в бюджетную поддержку правительства. Деньги пойдут на образовательные услуги, здравоохранение, выплаты пенсий. Теперь туда направили еще 3 миллиарда. Их выделят через Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине (URTF) Всемирного банка;
335 миллионов норвежских крон – на средства ПВО;
1 миллиард норвежских крон как софинансирование для усиления оборонной промышленности, чтобы та производила больше боеприпасов и ракет.
137 миллионов норвежских крон — на еду, воду, теплую одежду, одеяла, места для проживания людей, которые потеряют жилье из-за войны зимой.
Это финансирование является дополнением к вкладам, уже объявленным в 2023 году. Стере отметил, что в 2024 году помощь Украине также будут оказывать с первых месяцев, чтобы не было никаких задержек в поставках помощи.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьера Норвегии, правительство и парламент Норвегии и все норвежское общество за лидерство.
Визит Зеленского в Норвегию
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло для участия во втором саммите "Украина – Северная Европа". В частности, планируется двусторонние переговоры с его участниками.
Также президент проведет двусторонние переговоры с участниками саммита.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-