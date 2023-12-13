Норвегия выделяет Украине 1,8 млрд долл и анонсировала передачу ПВО NASAMS

Что известно о новом пакете помощи от Норвегии

Норвегия передаст дополнительное оборудование противовоздушной обороны, а также выделит более 3 миллиардов норвежских крон правительству Украины для поддержки критически важных государственных услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Буквально этим утром мы узнали, что Украина была под атаками российских ракет, и вам нужна вся поддержка, чтобы обороняться. Сегодня Норвегия объявляет дополнительную поддержку Украине, - сказал Стере. Поделиться

Долгосрочный пакет поддержки Украины от Норвегии включает в себя:

135 миллионов норвежских крон в бюджетную поддержку правительства. Деньги пойдут на образовательные услуги, здравоохранение, выплаты пенсий. Теперь туда направили еще 3 миллиарда. Их выделят через Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине (URTF) Всемирного банка;

335 миллионов норвежских крон – на средства ПВО;

1 миллиард норвежских крон как софинансирование для усиления оборонной промышленности, чтобы та производила больше боеприпасов и ракет.

137 миллионов норвежских крон — на еду, воду, теплую одежду, одеяла, места для проживания людей, которые потеряют жилье из-за войны зимой.

Это финансирование является дополнением к вкладам, уже объявленным в 2023 году. Стере отметил, что в 2024 году помощь Украине также будут оказывать с первых месяцев, чтобы не было никаких задержек в поставках помощи.

Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь оказать помощь людям, которые уже находятся под большим давлением и снова переживают очень суровую зиму, — сказал Стере. Поделиться

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьера Норвегии, правительство и парламент Норвегии и все норвежское общество за лидерство.

Визит Зеленского в Норвегию

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло для участия во втором саммите "Украина – Северная Европа". В частности, планируется двусторонние переговоры с его участниками.

Прибыл в Осло для участия во втором Саммите Украина – Северная Европа. Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе, - рассказал Зеленский, добавив, что главная цель - безопасность и справедливый и крепкий мир на континенте. Поделиться

Также президент проведет двусторонние переговоры с участниками саммита.