В Норвегии планируется закрытие пограничного перехода из РФ

Норвегия может придерживаться решения правительства Финляндии и закрыть свой пограничный пункт с РФ.
В Норвегии также допущено закрытие пограничного перехода из РФ
По словам министра юстиции Норвегии Эмили Энгера Меля, на данный момент не фиксируется увеличение количества пересечений границы из России из-за Стурскога, как это наблюдалось в Финляндии.
При этом она добавила, что Норвегия пристально смотрит за ситуацией.
РФ направила мигрантов к границам Финляндии и Эстонии
В последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде из-за пунктов пропуска на границе с РФ.
Сегодня Финляндия официально решила закрыть границу с Россией. Пункты пропуска закроют в ночь с пятницы на субботу, 18 ноября.
Также руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что правительство Эстонии знало о планах Финляндии закрыть сразу четыре пограничных перехода на границе с Россией. Таллин тоже может принять подобные решения.
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