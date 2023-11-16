В Норвегии планируется закрытие пограничного перехода из РФ

Норвегия может придерживаться решения правительства Финляндии и закрыть свой пограничный пункт с РФ.

В Норвегии также допущено закрытие пограничного перехода из РФ

По словам министра юстиции Норвегии Эмили Энгера Меля, на данный момент не фиксируется увеличение количества пересечений границы из России из-за Стурскога, как это наблюдалось в Финляндии.

Трафик очень низкий и был низким всю осень, – сказала Мель. Поделиться

При этом она добавила, что Норвегия пристально смотрит за ситуацией.

И, возможно, в случае необходимости, нам будет целесообразно закрыть границу в кратчайшие сроки, - сказала министр юстиции. Поделиться

РФ направила мигрантов к границам Финляндии и Эстонии

В последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде из-за пунктов пропуска на границе с РФ.

Сегодня Финляндия официально решила закрыть границу с Россией. Пункты пропуска закроют в ночь с пятницы на субботу, 18 ноября.

Также руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что правительство Эстонии знало о планах Финляндии закрыть сразу четыре пограничных перехода на границе с Россией. Таллин тоже может принять подобные решения.