У Норвегії планують закриття прикордонного переходу з РФ

Норвегія може дотримуватися рішення уряду Фінляндії і також закрити свій прикордонний пункт із РФ.
У Норвегії також допустили закриття прикордонного переходу з РФ
За словами міністра юстиції Норвегії Емілі Енгера Меля, на поточний момент не фіксується збільшення кількості перетинів кордону з Росії через Стурског, як це спостерігалося у Фінляндії.
При цьому вона додала, що Норвегія уважно стежить за ситуацією.
РФ направила мігрантів до кордонів Фінляндії та Естонії
Останнім часом Фінляндія почала блокувати в'їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть на велосипеді через пункти пропуску на кордоні з РФ.
Сьогодні Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон із Росією. Пункти пропуску закриють у ніч із п'ятниці на суботу, 18 листопада.
Також керівник прикордонної служби Естонії Вейко Коммусаар сказав, що уряд Естонії знав про плани Фінляндії закрити відразу чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією. Таллінн теж може ухвалити подібні рішення.
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