Норвегія дозволила прямий продаж зброї Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Норвегія дозволила прямий продаж зброї Україні

Уряд Норвегії
Норвегія

1 січня 2024 року набуло чинності рішення уряду Норвегії про дозвіл на прямі продажі Україні зброї та оборонної продукції.

Норвегія може продавати свою зброю в Україну

Уряд Норвегії вирішив дозволити прямі продажі зброї та оборонної продукції від оборонної промисловості Норвегії органам оборони України за умови, що експорт відповідає вимогам потреб і контролю кінцевого споживача.

Підтримка України важлива для безпеки Норвегії та Європи. Ми повинні планувати можливість продовження незаконної агресивної війни. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та пов’язаної з обороною продукції норвезької оборонної промисловості в Україну, – заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Тепер норвезькі компанії можуть звертатися до Міністерства закордонних справ за ліцензією на експорт для прямих продажів зброї та оборонної продукції в Україну. 

У МЗС Норвегії вказують, що усі заявки будуть ретельно оцінені, а контроль і надалі відбуватиметься в суворих рамках.

Оцінка заявок здійснюватиметься за такими критеріями:

  • Прямі продажі зброї та оборонної продукції можуть здійснюватися лише українській владі.

  • Заявки мають містити документацію та державні гарантії щодо кінцевого використання та кінцевого користувача, а також мають містити положення про реекспорт (подальшу передачу).

  • Транспортування та доставка зброї та пов’язаної з обороною продукції має відбуватися безпечними та встановленими логістичними маршрутами.

  • Заявки оцінюються відповідно до норм експортного контролю Норвегії та зобов’язань Норвегії згідно з міжнародним правом, включаючи Угоду ООН про торгівлю зброєю.

Загалом у 2023 році Норвегія надала близько 11 мільярдів норвезьких крон на військову підтримку України.

Нагадаємо, що за рішенням парламенту Норвегії від 1959 року, країна не продає зброю та боєприпаси в райони, де йде війна або існує загроза війни. Водночас «експорт зброї та боєприпасів з Норвегії має відбуватися лише після ретельної оцінки зовнішньої та внутрішньої політичної ситуації у відповідній області».

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