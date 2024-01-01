Норвегія дозволила прямий продаж зброї Україні

1 січня 2024 року набуло чинності рішення уряду Норвегії про дозвіл на прямі продажі Україні зброї та оборонної продукції.

Норвегія може продавати свою зброю в Україну

Уряд Норвегії вирішив дозволити прямі продажі зброї та оборонної продукції від оборонної промисловості Норвегії органам оборони України за умови, що експорт відповідає вимогам потреб і контролю кінцевого споживача.

Підтримка України важлива для безпеки Норвегії та Європи. Ми повинні планувати можливість продовження незаконної агресивної війни. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та пов’язаної з обороною продукції норвезької оборонної промисловості в Україну, – заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде. Поширити

Тепер норвезькі компанії можуть звертатися до Міністерства закордонних справ за ліцензією на експорт для прямих продажів зброї та оборонної продукції в Україну.

У МЗС Норвегії вказують, що усі заявки будуть ретельно оцінені, а контроль і надалі відбуватиметься в суворих рамках.

Оцінка заявок здійснюватиметься за такими критеріями:

Прямі продажі зброї та оборонної продукції можуть здійснюватися лише українській владі.

Заявки мають містити документацію та державні гарантії щодо кінцевого використання та кінцевого користувача, а також мають містити положення про реекспорт (подальшу передачу).

Транспортування та доставка зброї та пов’язаної з обороною продукції має відбуватися безпечними та встановленими логістичними маршрутами.

Заявки оцінюються відповідно до норм експортного контролю Норвегії та зобов’язань Норвегії згідно з міжнародним правом, включаючи Угоду ООН про торгівлю зброєю.

Загалом у 2023 році Норвегія надала близько 11 мільярдів норвезьких крон на військову підтримку України.

Нагадаємо, що за рішенням парламенту Норвегії від 1959 року, країна не продає зброю та боєприпаси в райони, де йде війна або існує загроза війни. Водночас «експорт зброї та боєприпасів з Норвегії має відбуватися лише після ретельної оцінки зовнішньої та внутрішньої політичної ситуації у відповідній області».