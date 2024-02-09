Норвегія придбає для України додаткові пускові та пункти керування ЗРК NASAMS — Міноборони

Норвегія придбає для України додаткові ЗРК NASAMS

Норвезько-американський комплекс NASAMS уже перебуває на бойовому чергуванні в Україні. На додачу до вже поставлених ЗРК уряд Норвегії пропонує докупити для України ще 10 пускових установок і 4 пункти управління вогнем. Загальна вартість контрактів уже становить 3,45 млрд норвезьких крон. В одній пусковій є 6 зенітних ракет.

ЗРК NASAMS виробляється силами норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace в кооперації з американським RTX.

Як раніше повідомляли ЗМІ, на виробництво одного комплексу потрібно 2 роки роботи.

Проблема полягає не тільки в тому, що зенітно-ракетний комплекс складний, але й у кількості підрядників. У головних підрядників є свої субпідрядники, а в субпідрядників є свої постачальники, і так пірамідою вниз аж до конкретних копалин, де видобувають потрібні матеріали.

Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні й жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше відновили засоби протиповітряної оборони для нашої власної оборони, — каже міністр оборони Бйорн Арільд Грам. Поширити

Що відомо про попередній пакет допомоги від Норвегії

Норвегія передасть додаткове обладнання протиповітряної оборони, а також виділить понад 3 мільярди норвезьких крон уряду України для підтримки критично важливих державних послуг.

Деякі NASAMS відправляються з власних складів країни, а інші замовлять у виробників для доставки пізніше.

Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре за підсумками зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Буквально цього ранку ми дізналися, що Україна була під атаками російських ракет, і вам потрібна вся підтримка, щоб оборонятися. Сьогодні Норвегія оголошує додаткову підтримку Україні, — сказав Стьоре. Поширити

Довгостроковий пакет підтримки України від Норвегії включає:

135 мільйонів норвезьких крон на бюджетну підтримку уряду. Гроші підуть на освітні послуги, охорону здоровʼя, виплати пенсій. Тепер туди спрямували ще 3 мільярди. Їх виділять через Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) Світового банку;

335 мільйонів норвезьких крон — на засоби ППО;

1 мільярд норвезьких крон як співфінансування для посилення оборонної промисловості, щоб та виробляла більше боєприпасів і ракет.

137 мільйонів норвезьких крон — на їжу, воду, теплий одяг, ковдри, місця для проживання людей, які втратять житло через війну взимку.

Це фінансування є доповненням до внесків, уже оголошених у 2023 році. Стьоре зазначив, що у 2024 році допомогу Україні також надаватимуть із найперших місяців, щоб не було жодних затримок у постачанні допомоги.

Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти надати допомогу людям, які вже перебувають під великим тиском і знову переживають дуже сувору зиму, — сказав Стьоре.

Президент Володимир Зеленський подякував премʼєру Норвегії, уряду й парламенту Норвегії та всьому норвезькому суспільству за лідерство.