Морская коалиция. Норвегия будет учить пехотинцев ВМС Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Морская коалиция. Норвегия будет учить пехотинцев ВМС Украины

Regjeringen.no
Морские пехотинцы
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Уже весной 2024 года Норвегия будет принимать на обучение украинских морских пехотинцев. Вдобавок страна предоставит надувные лодки и оборудование на 60 млн норвежских крон.

Украинские морские пехотинцы будут учиться в Норвегии

Норвегия уже этой весной начнет учить пехотинцев ВМС Украины действиям на малых катерах. Эта учеба станет первым шагом в работе морской коалиции, которую Норвегия возглавляет вместе с Великобританией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Норвегии .

Сначала обучение будет продолжаться около года и начнется в Нидерландах в сотрудничестве с союзными странами.

У Норвегии сложились хорошие отношения с украинскими морскими пехотинцами благодаря обучению в Норвегии, и теперь мы развиваем это сотрудничество дальше и создаем специальную программу обучения.

Бьорн Арильд Грамм

Бьорн Арильд Грамм

Министр обороны Норвегии

Помощь Украине от Норвегии

Правительство Норвегии решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции от оборонной промышленности Норвегии органам обороны Украины при условии, что экспорт отвечает требованиям потребностей и контроля конечного потребителя.

Поддержка Украины важна для безопасности Норвегии и Европы. Мы должны планировать продолжение незаконной агрессивной войны. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и связанной с обороной продукции норвежской оборонной промышленности в Украине, – заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Теперь норвежские компании могут обращаться в Министерство иностранных дел за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и оборонной продукции в Украине.

В МИД Норвегии указывают, что все заявки будут тщательно оценены, а контроль и дальше будет проходить в строгих рамках.

Оценка заявок будет производиться по следующим критериям:

  • Прямые продажи оружия и оборонной продукции могут осуществляться только украинским властям.

  • Заявки должны содержать документацию и государственные гарантии по конечному использованию и конечному пользователю, а также содержать положения о реэкспорте (дальнейшую передачу).

  • Транспортировка и доставка оружия и связанной с обороной продукции должны осуществляться безопасными и установленными логистическими маршрутами.

  • Заявки оцениваются в соответствии с нормами экспортного контроля Норвегии и обязательствами Норвегии в соответствии с международным правом, включая Соглашение ООН о торговле оружием.

В октябре 2023 года Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. дол.

Позже Норвегия выделила 84 млн евро норвежским организациям, помогающим украинцам.

Осло планирует передать Украине еще десять пусковых установок NASAMS.

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