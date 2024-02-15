Морська коаліція. Норвегія навчатиме піхотинців ВМС України

Вже навесні 2024 року Норвегія прийматиме на навчання українських морських піхотинців. На додаток країна надасть надувні човни та обладнання на 60 млн норвезьких крон.

Українські морські піхотинці навчатимуться у Норвегії

Норвегія вже цієї весни почне навчати піхотинців ВМС України діям на малих катерах. Це навчання стане першим кроком у роботі морської коаліції, яку Норвегія очолює разом із Великою Британією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Норвегії.

Спочатку навчання триватиме близько року і розпочнеться в Нідерландах у співпраці з союзними країнами.

У Норвегії склалися добрі стосунки з українськими морськими піхотинцями завдяки навчанню в Норвегії, і тепер ми розвиваємо це співробітництво далі та створюємо спеціальну програму навчання. Бйорн Арильд Грам Міністр оборони Норвегії

Допомога Україні від Норвегії

Уряд Норвегії вирішив дозволити прямі продажі зброї та оборонної продукції від оборонної промисловості Норвегії органам оборони України за умови, що експорт відповідає вимогам потреб і контролю кінцевого споживача.

Підтримка України важлива для безпеки Норвегії та Європи. Ми повинні планувати можливість продовження незаконної агресивної війни. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та пов’язаної з обороною продукції норвезької оборонної промисловості в Україну, – заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Тепер норвезькі компанії можуть звертатися до Міністерства закордонних справ за ліцензією на експорт для прямих продажів зброї та оборонної продукції в Україну.

У МЗС Норвегії вказують, що усі заявки будуть ретельно оцінені, а контроль і надалі відбуватиметься в суворих рамках.

Оцінка заявок здійснюватиметься за такими критеріями:

Прямі продажі зброї та оборонної продукції можуть здійснюватися лише українській владі.

Заявки мають містити документацію та державні гарантії щодо кінцевого використання та кінцевого користувача, а також мають містити положення про реекспорт (подальшу передачу).

Транспортування та доставка зброї та пов’язаної з обороною продукції має відбуватися безпечними та встановленими логістичними маршрутами.

Заявки оцінюються відповідно до норм експортного контролю Норвегії та зобов’язань Норвегії згідно з міжнародним правом, включаючи Угоду ООН про торгівлю зброєю.

У жовтні 2023 року Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн дол.

Пізніше Норвегія виділила 84 млн євро норвезьким організаціям, які допомагають українцям.

Осло також планує передати Україні ще десять пускових установок NASAMS.