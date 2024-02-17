Норвегія надасть Україні медичне обладнання для ЗСУ

Представник Норвезького агентства оборонних матеріалів Томас Бек пояснив, що йдеться про високоякісне хірургічне обладнання, яке використовується у багатьох норвезьких лікарнях та у Збройних силах країни.

Норвегія допоможе медичним силам ЗСУ

Норвегія відправляє медичне обладнання та інші матеріали для військових України.

Про це 17 лютого оголосив норвезький уряд на своєму сайті.

Це обладнання та медичні інструменти вже не використовуються норвезькою армією, тому було вирішено передати їх Україні, – йдеться у повідомленні. Поширити

Серед переданого: візки для медичних інструментів, операційні столи та лампи, відсмоктувачі та аварійні сумки з медичним обладнанням.

Україна також отримала хірургічні інструменти, зокрема затискачі для артерій, анатомічні та хірургічні пінцети, бормашини та ранові гачки.

Представник Норвезького агентства оборонних матеріалів Томас Бек пояснив, що ідеться про високоякісне хірургічне обладнання, яке використовується у багатьох норвезьких лікарнях та у Збройних силах країни.

Також в уряді Норвегії нагадали, що за останні пів року передали Україні тисячі комплектів польового одягу, спальних мішків та посуду.

Крім того, українські військові медики нещодавно отримали кілька тисяч медичних інструментів.

Що відомо про угоду про гарантії безпеки між Україною та Норвегією

За словами прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, його країна вже за кілька тижнів готова підписати угоду щодо гарантій безпеки для України.

Стьоре у коментарі журналістам видання Nettavisen підкреслив, що ключові безпекові угоди Україна за цілком зрозумілих причин укладатиме із провідними країнами G7.

Але скандинавські країни також підписуватимуть угоди індивідуально протягом певного періоду часу. Мета - укласти угоду, яка підтвердить підтримку Норвегією незалежності України та її права на самозахист, - зазначив прем’єр-міністр Норвегії.