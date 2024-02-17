Президент Чехии Павел заявил о возможности предоставить Украине 3,5 млн снарядов

Чехия нашла способ достать более трех миллионов снарядов двух калибров для Украины. Но для этого требуется дополнительное финансирование от стран-партнеров.

Павел обещает артиллерийские снаряды для Украины

Президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна нашла возможность предоставить Украине столь необходимые ей для войны с Россией артиллерийские снаряды.

Об этом Павел сообщил в Мюнхене на "Украинском ланче", организованном Фондом Пинчука.

Павел выступал на панельной дискуссии с участием руководителей 5 государств-членов ЕС и прокомментировал проблемы с снабжением оружием и боеприпасами для ВСУ. Он заявил, что Прага нашла способ организации таких поставок.

Нам нужно поддерживать Украину в снабжении боеприпасами из всех возможных источников. Нам нужно быть такими же инновационными и гибкими, как украинские солдаты, и искать военное оборудование везде. Петр Павел Президент Чехии

Павел заявил, что Чехия "ищет военные поставки по миру, а затем работает с нашими партнерами по НАТО", и отметил Данию, Нидерланды, Канаду, которые обеспечили ресурсы для того, чтобы поставлять военное оборудование в Чехию.

А потом мы быстро переправляем его в Украину. Поделиться

Павел уверен, что Чехия добилась успеха в поиске.

Сейчас мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 мм и 3 млн снарядов калибра 122 мм, которые мы сможем переправить (в Украину) через несколько недель, если найдем финансирование на это. Мы обратимся за этой помощью к партнерам в США, Германии, Швеции и т.д.

Что известно о рекомендации Чехии по ускорению предоставления миллиона боеприпасов Украине

По информации журналистов издания со ссылкой на дипломатов, близких к переговорам, власти Чехии требуют, чтобы остаток в 450 тыс боеприпасов, который ЕС должен предоставить Украине, был закуплен за пределами еврозоны.

В частности, поставщиками могут быть Южная Корея, Турция, ЮАР.

По словам одного из дипломатов, цифра в 450 тыс была озвучена на неофициальной встрече глав Минобороны стран ЕС в Брюсселе.

По словам другого, предложение купить снаряды вне ЕС озвучил чешский премьер Петр Фиала на саммите лидеров ЕС

Главный дипломат Евросоюза Жозепп Боррель особо отметил Корею как страну, которую могут привлечь для поставок дополнительных снарядов.