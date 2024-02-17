Президент Чехії Павел заявив про можливість надати Україні 3,5 млн снарядів

Чехія знайшла спосіб дістати більше трьох мільйонів снарядів двох калібрів для України. Але на це потрібно додаткове фінансування від країн-партнерів.

Павел обіцяє артилерійські снаряди для України

Президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна знайшла можливість надати Україні так неохідні їй для війни з Росією артилерійські снаряди.

Про це Павел повідомив у Мюнхені на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука.

Павел виступав на панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС і прокоментував проблеми з постачанням зброї та боєприпасів для ЗСУ. Він заявив, що Прага знайшла спосіб для організації таких постачань.

Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди. Петр Павел Президент Чехії

Павел заявив, що Чехія "шукає військове постачання по світу, а потім працює з нашими партнерами по НАТО", та окремо відзначив Данію, Нідерланди, Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоби постачати військове обладнання до Чехії.

А потім ми швидко переправляємо його в Україну. Поширити

Павел впевнений, що Чехія досягла успіху в пошуку.

Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і 3 млн снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо.

Що відомо про рекомендацію Чехії щодо прискорення надання мільйону боєприпасів Україні

За інформацією журналістів видання із посиланням на дипломатів, близьких до переговорів, влада Чехії вимагає, щоб залишок у 450 тис боєприпасів, який ЄС має надати Україні, було закуплено за межами єврозони.

Зокрема, постачальниками можуть бути Південна Корея, Туреччина, ПАР.

За словами одного з дипломатів, цифра у 450 тис була озвучена на неофіційній зустрічі глав Міноборони країн ЄС у Брюсселі.

За словами іншого, пропозицію купити снаряди за межами ЄС озвучив чеський прем'єр Петр Фіала на саміті лідерів ЄС

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель особливо відзначив Корею, як країну, яку можуть залучити для поставок додаткових снарядів.