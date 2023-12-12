Чехія виготовить озброєння для України на 2,9 млрд дол

Фактично Чехія одразу перейшла від передачі усього наявного озброєння (танків, систем ППО, артилерії, РСЗВ, вертольотів Ми-24) до виконання прямих замовлень для України. При цьому міноборони країни не чинить жодних перешкод експорту озброєння для ЗСУ.

Чехія допомагає Україні озброєнням

Експорт озброєння для України від Чехії вже становить 2,25 млрд дол, а чинні дозволи на комерційні постачання складають ще 2,9 млрд дол.

Про це повідомила очільниця міноборони Чехії Яна Чернохова на урядовому брифінгу, передає місцеве видання CeskeNoviny.

Й мова йде саме про комерційні контракти, в той час, коли передача озброєння у вигляді допомоги Прагою принципово не оприлюднюється і як ще у березні 2022 року зазначила Яна Чернохова це робиться для того, щоб не допомагати Путіну.

І все що відомо – це публічний звіт від листопада 2023 про передачу озброєння від міноборони Чехії на суму лише у 43 млн дол. А також заява від очільниці відомства про постачання військової техніки та озброєння з початку війни на 270 млн дол без конкретизації.

Фактично Чехія одразу перейшла від передачі усього наявного озброєння, а мова йшла й про танки, й системи ППО, й про артилерію та РСЗВ та навіть вертольоти Ми-24, до виконання прямих замовлень для України.

При цьому Яна Чернохова додала, що міноборони не чинить жодних перешкод експорту озброєння для ЗСУ, додавши на адресу всіх можливих противників те, що це дало значний імпульс оборонній промисловості Чехії.

Таким чином, лише з поточних контрактів з Чехією Україна має отримати вже більше ніж з початком їх укладання у 2022 році. Й така співпраця лише розширюється. При цьому необхідно розуміти, що часом виконання оборонних контрактів для України виконується за гроші від інших партнерів.

Наприклад, Excalibur Army модернізує Т-72 для ЗСУ зокрема й за спільною програмою від США та Нідерландів. А на чеських підприємствах виготовляються боєприпаси, які постачання у межах допомоги від Європейського союзу, а також йдуть й інші роботи.

Black Hawk для України від чеських волонтерів

У співпраці з Міністерством оборони Чехії волонтери отримали можливість закупити американський багатоцільовий вертоліт Black Hawk.

Збір на гелікоптер під назвою Čestmír є найбільшим збором коштів для ініціативи – цей гелікоптер Black Hawk є одним із небагатьох у Європі, який знаходиться у приватних руках. Він коштуватиме понад 100 млн крон.

Машина датується 1980-ми роками і була перевірена українськими авіаційними фахівцями. Це добре, і якщо ми на це погодимося, він буде використовуватися українською військовою розвідкою для своїх операцій, яка хоче розгортати його для спеціальних заходів і використовувати для навчання пілотів, – розповіли в ініціативі, додаючи, що українці вже мають машини цього типу. Поширити

Двомоторний гелікоптер, на який збирають гроші, може використовуватися в Україні для транспортування солдатів, евакуації та радіоелектронної боротьби.

Якщо суму буде зібрано, гелікоптер буде транспортовано в Україну та передано українській розвідці. Станом на 17 листопада було зібрано понад 3,2 млнкрон.