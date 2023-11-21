Чехія пропонує обмежити поїздки дипломатів РФ до ЄС — FT
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Чехія пропонує обмежити поїздки дипломатів РФ до ЄС — FT

Чехія
Джерело:  The Financial Times

Чехія пропонує державам-членам Європейського союзу обмежити поїздки російських дипломатів. Зокрема, видавати візи й дозволи на проживання, які уможливлюють подорожі лише в межах країни перебування, а не рештою Шенгенської зони.

Чехія пропонує обмежити поїздки дипломатів РФ до ЄС

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряди країн ЄС вислали сотні російських дипломатів, стверджуючи, що вони насправді були агентами розвідки.

Однак країни все ще видають візи російським дипломатам, надаючи їм доступ до Шенгенської зони й право безперешкодно пересуватися територією 24 з 27 країн-членів ЄС, а також Швейцарією, Норвегією та Ісландією.

Минулого тижня Чехія поширила документ з ідеями щодо запобігання цьому в рамках переговорів про 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Як зазначається, минулого року Чехія вислала понад 70 росіян у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну та ймовірною причетністю Росії до нападу на склад боєприпасів у 2014 році, в результаті якого загинули двоє людей.

Тепер Чехія хоче, щоб російські дипломати отримували візи й дозволи на проживання, які уможливлюють подорожі лише в межах країни перебування, а не рештою Шенгенської зони. А також, щоб ЄС приймав лише біометричні паспорти, які важче підробити.

Особливе питання, порушене Прагою, стосується посадовців, які отримують австрійські візи для роботи в установах ООН у Відні, а потім можуть подорожувати до Чехії чи інших країн.

"На чеську територію прибувають агенти (російської військової розвідки) ГРУ та інших служб. У Шенгенській зоні дуже складно це контролювати", - сказав один з дипломатів ЄС.

Як зазначає видання, ці обговорення все ще перебувають на ранніх стадіях. Пов’язані з ними складні юридичні питання означають, що будь-які зміни навряд чи будуть включені до 12-го пакету санкцій, який зараз обговорюють країни ЄС.

Санкції проти Росії

Європейський союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, який включатиме нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Нещодавно Євросоюз спільно з Єврокомісією представили Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.

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