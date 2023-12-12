Чехия изготовит вооружение для Украины на 2,9 млрд долл

Фактически Чехия сразу перешла от передачи всего имеющегося вооружения (танков, систем ПВО, артиллерии, РСЗО, вертолетов Ми-24) к выполнению прямых заказов для Украины. При этом минобороны страны не чинит никаких препятствий экспорту вооружения для ВСУ.

Чехия помогает Украине вооружением

Экспорт вооружения для Украины от Чехии уже составляет 2,25 млрд долл, а действующие разрешения на коммерческие поставки составляют еще 2,9 млрд долл.

Об этом сообщила глава минобороны Чехии Яна Чернохова на правительственном брифинге, передает местное издание CeskeNoviny.

И речь идет именно о коммерческих контрактах, в то время, когда передача вооружения посредством помощи Прагой принципиально не обнародуется и как еще в марте 2022 года отметила Яна Чернохова это делается для того, чтобы не помогать Путину.

И все что известно – это публичный отчет от ноября 2023 г. о передаче вооружения от минобороны Чехии на сумму всего в 43 млн дол. А также заявление от главы ведомства о поставках военной техники и вооружения с начала войны на 270 млн долл. без конкретизации.

Фактически Чехия сразу перешла от передачи всего имеющегося вооружения, а речь шла и о танках, и системах ПВО, и об артиллерии и РСЗО и даже вертолете Ми-24, к выполнению прямых заказов для Украины.

При этом Яна Чернохова добавила, что минобороны не чинит никаких препятствий экспорту вооружения для ВСУ, добавив в адрес всех возможных противников то, что это дало значительный импульс оборонной промышленности Чехии.

Таким образом, только по текущим контрактам с Чехией Украина должна получить уже больше, чем с началом их заключения в 2022 году. И такое сотрудничество только расширяется. При этом необходимо понимать, что время выполнения оборонных контрактов для Украины выполняется за деньги от других партнеров.

К примеру, Excalibur Army модернизирует Т-72 для ВСУ в том числе и по общей программе от США и Нидерландов. А на чешских предприятиях производятся боеприпасы, поставки в рамках помощи от Европейского союза, а также идут и другие работы.

Black Hawk для Украины от чешских волонтеров

В сотрудничестве с Министерством обороны Чехии волонтеры получили возможность закупить американский многоцелевой вертолет Black Hawk.

Сбор на вертолет под названием Čestmír является крупнейшим сбором средств для инициативы – этот вертолет Black Hawk является одним из немногих в Европе, который находится в частных руках. Он будет стоить более 100 млн. крон.

Машина датируется 1980 годами и была проверена украинскими авиационными специалистами. Это хорошо, и если мы на это согласимся, он будет использоваться украинской военной разведкой для своих операций, которая хочет разворачивать его для специальных мероприятий и использовать для обучения пилотов, – рассказали в инициативе, добавляя, что у украинцев уже есть машины этого типа. Поделиться

Двухмоторный вертолет, на который собирают деньги, может использоваться в Украине для транспортировки солдат, эвакуации и радиоэлектронной борьбы.

Если сумма будет собрана, вертолет будет транспортирован в Украину и передан украинской разведке. По состоянию на 17 ноября было собрано более 3,2 млн крон.