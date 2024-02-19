Нічна атака РФ на Україну 19 лютого. Що відомо

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, головною ціллю ворога протягом цієї ночі була Харківська область.

Однак атаку Росії вдалося успішно відбити, знищивши 4 з 4 російських дронів.

Їх РФ запустила з Бєлгородської області.

Сьогодні вночі Сили оборони України знищили усі чотири ударні БпЛА типу «Shahed», які противник випустив у напрямку Харківщини із Бєлгородської обл. Разом — до перемоги! — йдеться в заяві ПС ЗСУ. Поширити

Фото: ПС ЗСУ

Що відомо про ситуацію у різних регіонах України

Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 81 вибух з мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС. Обстрілів зазнали Хотінська, Миколаївська сільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

На Херсонщині протягом минулої добт противник здійснив 21 обстріл, випустивши 88 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів та БпЛА.

По місту Херсон ворог спрямував 16 снарядів.

Солдати РФ влучили у житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру у Херсоні. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Поширити

Окрім того, повідомляється, що протягом 18 лютого відбулось 80 бойових залучень на фронті.