Вночі 19 лютого Російська Федерація знову атакувала територію України дронами-камікадзе.
Нічна атака РФ на Україну 19 лютого. Що відомо
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, головною ціллю ворога протягом цієї ночі була Харківська область.
Однак атаку Росії вдалося успішно відбити, знищивши 4 з 4 російських дронів.
Їх РФ запустила з Бєлгородської області.
Що відомо про ситуацію у різних регіонах України
Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Зафіксовано 81 вибух з мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС. Обстрілів зазнали Хотінська, Миколаївська сільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.
На Херсонщині протягом минулої добт противник здійснив 21 обстріл, випустивши 88 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів та БпЛА.
По місту Херсон ворог спрямував 16 снарядів.
Окрім того, повідомляється, що протягом 18 лютого відбулось 80 бойових залучень на фронті.
Ворог завдав всього 3 ракетних та 43 авіаційних ударів, 102 ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.
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