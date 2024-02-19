Армія РФ почала наступ одразу на трьох напрямках

Як зазначають американські аналітики, російські загарбники розпочали наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту на тлі проблем з західною допомогою для України.

Росіяни намагаються скористатися моментом слабкості ЗСУ на полі бою

Команда американського Інституту вивчення війни дійшла висновку, що станом на 19 лютого армія РФ проводить щонайменше 3 наступальні операції:

вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману; в Авдіївці та навколо неї; поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

За словами експертів, на рішення росіян просунутися вперед дуже виплинула суттєва затримка з наданням західної допомоги у сфері безпеки.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про артилерійські боєприпаси та критично важливі системи ППО.

Саме брак цього озброєння змусив українських воїнів вийти з Авдіївки.

Критична нестача обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська розосередити техніку по всьому фронту, що, ймовірно, заохотило російські війська скористатися ситуацією. Поширити

ISW попереджає Україну про можливі ризики

За словами аналітиків, російські загарбники розпочали наступ за межами Авдіївки — вздовж кордону Харківської та Луганської областей з початку січня 2024 року і в західній частині Запорізької області впродовж останніх 48 годин.

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що цей російський наступ, цілком можливо, буде заважати бійцям ЗСУ підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.