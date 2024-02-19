Армія РФ почала наступ одразу на трьох напрямках

Як зазначають американські аналітики, російські загарбники розпочали наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту на тлі проблем з західною допомогою для України.
Росіяни намагаються скористатися моментом слабкості ЗСУ на полі бою
Команда американського Інституту вивчення війни дійшла висновку, що станом на 19 лютого армія РФ проводить щонайменше 3 наступальні операції:
вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману;
в Авдіївці та навколо неї;
поблизу Роботиного на заході Запорізької області.
За словами експертів, на рішення росіян просунутися вперед дуже виплинула суттєва затримка з наданням західної допомоги у сфері безпеки.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про артилерійські боєприпаси та критично важливі системи ППО.
Саме брак цього озброєння змусив українських воїнів вийти з Авдіївки.
ISW попереджає Україну про можливі ризики
За словами аналітиків, російські загарбники розпочали наступ за межами Авдіївки — вздовж кордону Харківської та Луганської областей з початку січня 2024 року і в західній частині Запорізької області впродовж останніх 48 годин.
Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що цей російський наступ, цілком можливо, буде заважати бійцям ЗСУ підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.
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