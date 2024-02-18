РСЗВ, дрони, артилерія. Російська армія масовано атакує Нікопольщину

18 лютого російські терористичні війська з самого ранку обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровської області. Є постраждалий.

Армія РФ масштабно обстрілює Нікопольський район Дніпропетровщини

Упродовж дня російські війська обстріляли Нікопольський район з дронів, артилерії та «Градів».

Про це у Facebook повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні росіяни скерували на Нікопольщину шість дронів-камікадзе. Двічі били із важкої артилерії. Застосували й «Град». Поцілили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадах. В останній постраждала людина. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, пекарня і приватний будинок. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

За його словами, у самому Нікополі снарядами понівечені чотири оселі та три господарські споруди. Обстріли зачепили також парник, гаражі, авто і лінію електропередач.

Що відомо про обстріли Нікополя

У Нікополі загинула людина. Чоловік потрапив під ворожий артобстріл. Йому було 64 роки, — повідомив Сергій Лисак 13 лютого.

Також внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

Російські війська 31 січня обстріляли Нікопольський район із різних видів озброєння. Унаслідок цього постраждала жінка, є поранені.

Сьогодні Нікопольським районом знову били з арти. Більше десятка разів направляли дрони-камікадзе, — йдеться в повідомленні. Поширити

Зазначається, що агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громаду.

Постраждала 47-річна жінка. Має осколкове поранення. У лікарні, стан середньої тяжкості, — написав Лисак.

Також було пошкоджено промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт, шість приватних будинків, кілька господарських будівель, вантажівку та трактор.

Лисак уточнив, що уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи.