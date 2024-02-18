РСЗВ, дрони, артилерія. Російська армія масовано атакує Нікопольщину
Категорія
Україна
Дата публікації

РСЗВ, дрони, артилерія. Російська армія масовано атакує Нікопольщину

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь
Read in English

18 лютого російські терористичні війська з самого ранку обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровської області. Є постраждалий.

Армія РФ масштабно обстрілює Нікопольський район Дніпропетровщини

Упродовж дня російські війська обстріляли Нікопольський район з дронів, артилерії та «Градів».

Про це у Facebook повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні росіяни скерували на Нікопольщину шість дронів-камікадзе. Двічі били із важкої артилерії. Застосували й «Град». Поцілили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадах. В останній постраждала людина. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, пекарня і приватний будинок.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

За його словами, у самому Нікополі снарядами понівечені чотири оселі та три господарські споруди. Обстріли зачепили також парник, гаражі, авто і лінію електропередач.

Що відомо про обстріли Нікополя

У Нікополі загинула людина. Чоловік потрапив під ворожий артобстріл. Йому було 64 роки, — повідомив Сергій Лисак 13 лютого.

Також внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

Російські війська 31 січня обстріляли Нікопольський район із різних видів озброєння. Унаслідок цього постраждала жінка, є поранені.

Сьогодні Нікопольським районом знову били з арти. Більше десятка разів направляли дрони-камікадзе, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громаду.

Постраждала 47-річна жінка. Має осколкове поранення. У лікарні, стан середньої тяжкості, — написав Лисак.

Також було пошкоджено промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт, шість приватних будинків, кілька господарських будівель, вантажівку та трактор.

Лисак уточнив, що уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська армія атакувала Нікопольщину з дронів та артилерії
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Нікопольщину дронами та артилерією. Є поранений
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікопольщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ вдарили по Нікопольському району. Є поранена, постраждало підприємство
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
обстріл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?