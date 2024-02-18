РСЗВ, дрони, артилерія. Російська армія масовано атакує Нікопольщину

18 лютого російські терористичні війська з самого ранку обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровської області. Є постраждалий.
Армія РФ масштабно обстрілює Нікопольський район Дніпропетровщини
Упродовж дня російські війська обстріляли Нікопольський район з дронів, артилерії та «Градів».
Про це у Facebook повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у самому Нікополі снарядами понівечені чотири оселі та три господарські споруди. Обстріли зачепили також парник, гаражі, авто і лінію електропередач.
Що відомо про обстріли Нікополя
У Нікополі загинула людина. Чоловік потрапив під ворожий артобстріл. Йому було 64 роки, — повідомив Сергій Лисак 13 лютого.
Також внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.
Російські війська 31 січня обстріляли Нікопольський район із різних видів озброєння. Унаслідок цього постраждала жінка, є поранені.
Зазначається, що агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громаду.
Постраждала 47-річна жінка. Має осколкове поранення. У лікарні, стан середньої тяжкості, — написав Лисак.
Також було пошкоджено промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт, шість приватних будинків, кілька господарських будівель, вантажівку та трактор.
Лисак уточнив, що уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи.
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