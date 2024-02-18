РСЗО, дроны, артиллерия. Российская армия массированно атакует Никопольщину

18 февраля российские террористические войска с самого утра обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. Есть пострадавший.

Армия РФ масштабно обстреливает Никопольский район Днепропетровской области

В течение дня российские войска обстреляли Никопольский район из дронов, артиллерии и Градов.

Об этом в Facebook сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня россияне направили на Никопольщину шесть дронов-камикадзе. Дважды избивали из тяжелой артиллерии. Применили и "Град". Попали по районному центру, Марганецкой и Мировской общинам. В последней пострадал человек. Поврежден инфраструктурный объект, пекарня и частный дом. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, в самом Никополе снарядами изуродованы четыре дома и три хозяйственных постройки. Обстрелы затронули также парник, гаражи, авто и линию электропередач.

Что известно об обстрелах Никополя

В Никополе погиб человек. Мужчина попал под вражеский артобстрел. Ему было 64 года, - сообщил Сергей Лысак 13 февраля.

Также в результате обстрела поврежден частный дом.

Российские войска 31 января обстреляли Никопольский район по разным видам вооружения. В результате пострадала женщина, есть раненые.

Сегодня Никопольским районом снова били из арты. Более десятка раз направляли дроны-камикадзе, говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что агрессор покрывал огнем районный центр, Марганецкую и Покровскую сельскую общину.

Пострадала 47-летняя женщина. Имеет осколочное ранение. В больнице состояние средней тяжести, — написал Лысак.

Также были повреждены промышленное предприятие, инфраструктурный объект, шесть частных домов, несколько хозяйственных построек, грузовик и трактор.

Лисак уточнил, что обломки сбитой в Криворожском районе ракеты повредили здание исправительного учреждения.