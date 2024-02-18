РСЗО, дроны, артиллерия. Российская армия массированно атакует Никопольщину

18 февраля российские террористические войска с самого утра обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. Есть пострадавший.
Армия РФ масштабно обстреливает Никопольский район Днепропетровской области
В течение дня российские войска обстреляли Никопольский район из дронов, артиллерии и Градов.
Об этом в Facebook сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, в самом Никополе снарядами изуродованы четыре дома и три хозяйственных постройки. Обстрелы затронули также парник, гаражи, авто и линию электропередач.
Что известно об обстрелах Никополя
В Никополе погиб человек. Мужчина попал под вражеский артобстрел. Ему было 64 года, - сообщил Сергей Лысак 13 февраля.
Также в результате обстрела поврежден частный дом.
Российские войска 31 января обстреляли Никопольский район по разным видам вооружения. В результате пострадала женщина, есть раненые.
Отмечается, что агрессор покрывал огнем районный центр, Марганецкую и Покровскую сельскую общину.
Пострадала 47-летняя женщина. Имеет осколочное ранение. В больнице состояние средней тяжести, — написал Лысак.
Также были повреждены промышленное предприятие, инфраструктурный объект, шесть частных домов, несколько хозяйственных построек, грузовик и трактор.
Лисак уточнил, что обломки сбитой в Криворожском районе ракеты повредили здание исправительного учреждения.
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