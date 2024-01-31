Войска РФ ударили по Никопольскому району. Есть раненая, пострадало предприятие
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили по Никопольскому району. Есть раненая, пострадало предприятие

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
обстрел
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Российские войска сегодня, 31 января, обстреляли Никопольский район по разным видам вооружения. В результате пострадала женщина, есть раненые.

Россияне массированно ударили по Никопольскому району

Сегодня Никопольским районом снова били из арты. Более десятка раз направляли дроны-камикадзе, говорится в сообщении.

Отмечается, что агрессор накрывал огнем районный центр, Марганецкую и Покровскую сельскую общину.

Пострадала 47-летняя женщина. Имеет осколочное ранение. В больнице состояние средней тяжести, — написал Лысак.

Также были повреждены промышленное предприятие, инфраструктурный объект, шесть частных домов, несколько хозяйственных построек, грузовик и трактор.

Лисак уточнил, что обломки сбитой в Криворожском районе ракеты повредили здание исправительного учреждения.

Обстрелы Никополя

Никополь – город в Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. В настоящее время оно находится под постоянными обстрелами окупантов, которые атакуют город с другого берега реки и избивают с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Вчера россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.

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