Войска РФ ударили по Никопольскому району. Есть раненая, пострадало предприятие

Российские войска сегодня, 31 января, обстреляли Никопольский район по разным видам вооружения. В результате пострадала женщина, есть раненые.

Россияне массированно ударили по Никопольскому району

Сегодня Никопольским районом снова били из арты. Более десятка раз направляли дроны-камикадзе, говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что агрессор накрывал огнем районный центр, Марганецкую и Покровскую сельскую общину.

Пострадала 47-летняя женщина. Имеет осколочное ранение. В больнице состояние средней тяжести, — написал Лысак. Поделиться

Также были повреждены промышленное предприятие, инфраструктурный объект, шесть частных домов, несколько хозяйственных построек, грузовик и трактор.

Лисак уточнил, что обломки сбитой в Криворожском районе ракеты повредили здание исправительного учреждения.

Обстрелы Никополя

Никополь – город в Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. В настоящее время оно находится под постоянными обстрелами окупантов, которые атакуют город с другого берега реки и избивают с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Вчера россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.