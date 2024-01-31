Войска РФ ударили по Никопольскому району. Есть раненая, пострадало предприятие

Российские войска сегодня, 31 января, обстреляли Никопольский район по разным видам вооружения. В результате пострадала женщина, есть раненые.
Россияне массированно ударили по Никопольскому району
Отмечается, что агрессор накрывал огнем районный центр, Марганецкую и Покровскую сельскую общину.
Также были повреждены промышленное предприятие, инфраструктурный объект, шесть частных домов, несколько хозяйственных построек, грузовик и трактор.
Лисак уточнил, что обломки сбитой в Криворожском районе ракеты повредили здание исправительного учреждения.
Обстрелы Никополя
Никополь – город в Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. В настоящее время оно находится под постоянными обстрелами окупантов, которые атакуют город с другого берега реки и избивают с временно захваченного Энергодара Запорожской области.
Вчера россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.
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