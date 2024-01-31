Війська РФ вдарили по Нікопольському району. Є поранена, постраждало підприємство

Російські війська сьогодні, 31 січня, обстріляли Нікопольський район із різних видів озброєння. Унаслідок цього постраждала жінка, є поранені.

Росіяни масовано вдарили по Нікопольському району

Сьогодні Нікопольським районом знову били з арти. Більше десятка разів направляли дрони-камікадзе, — йдеться в повідомленні. Поширити

Зазначається, що агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громаду.

Постраждала 47-річна жінка. Має осколкове поранення. У лікарні, стан середньої тяжкості, — написав Лисак. Поширити

Також було пошкоджено промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт, шість приватних будинків, кілька господарських будівель, вантажівку та трактор.

Лисак уточнив, що уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи.

Обстріли Нікополя

Нікополь — місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Вчора росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.