Війська РФ вдарили по Нікопольському району. Є поранена, постраждало підприємство

Російські війська сьогодні, 31 січня, обстріляли Нікопольський район із різних видів озброєння. Унаслідок цього постраждала жінка, є поранені.
Росіяни масовано вдарили по Нікопольському району
Зазначається, що агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громаду.
Також було пошкоджено промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт, шість приватних будинків, кілька господарських будівель, вантажівку та трактор.
Лисак уточнив, що уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи.
Обстріли Нікополя
Нікополь — місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Вчора росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.
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