Преступная армия РФ начала активно взимать большие силы в Запорожскую область и другие районы на оккупированном юге Украины.

Что известно о опрокидывании армией РФ сил в Запорожскую область

Журналисты издания со ссылкой на российские и украинские источники сообщают, что российские оккупанты уже сконцентрировали на оккупированной части Запорожской области около 50 тыс. военных.

Это происходит в тот момент, когда российские войска пытаются усилить свое преимущество на восточном фронте после того, как подняли свой флаг в нескольких частях Авдеевки Донецкой области, отмечается в материале издания. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Купянска

По информации спикера ОСУВ "Хортица" Ильи Евлаша в эфире телемарафона, сейчас в районе Купянска на Харьковщине и Лимана в Донецкой области российские оккупанты пытаются проводить активные боевые действия в районе реки Черный Жеребец, куда опрокидывают резервы для занятия обороны поблизости села и для дальнейшего продвижения.

Однако, как отмечает Евлаш, украинские военные уверенно держат там оборону и не позволяют оккупантам продвинуться вперед.

Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что в настоящее время обстановка в зоне ответственности восточного командования остается тяжелой и очень динамичной, российские оккупанты продолжают применять весь спектр артиллерийского и другого вооружения.

В частности, 489 обстрелов совершил в зоне ответственности на Лимано-Купянском направлении, используя в основном минометы и FPV-дроны. Также 8 раз применял авиацию, преимущественно Су-34 и использовал КАБ. Произошло 22 боевых столкновения, в ходе которых противник потерял 264 кафира убитыми и ранеными, а также 26 единиц вооружения и военной техники. Среди которых 6 танков, 5 боевых бронированных машин, 5 единиц пушек Д-30 122 мм, 7 автомобилей, три антенны связи, 8 укрытий и еще три склада с боеприпасами, - подчеркнул Евлаш. Поделиться

Он подчеркнул, что враг пытается вести активные боевые действия вблизи реки Черный Жеребец.

Сейчас туда перебрасывает резервы, чтобы вблизи населенного пункта Терны, так называемое Торское выступление, занять оборону и выйти на этот барьерный рубеж для дальнейшего развития своего наступления. Однако наши защитники держат там активно оборону, нанося противнику максимальные потери, используя все имеющиеся силы и средства, - объясняет спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Евлаш также предположил, что после временного установления контроля над Авдеевкой российские оккупанты начнут опрокидывать сосредоточенные там подразделения на другие направления.

Куда мы увидим впоследствии. Однако на это им нужно время, по меньшей мере с недели, для того чтобы опрокинуть, перегруппироваться и дальше уже бросить эти собранные резервы в бой, - объясняет спикер. Поделиться

Он также добавил, что в районе Бахмута враг ведет активные боевые действия вблизи Богдановки, где активно производит как лобовые атаки, так и попытки продвинуться с флангов.

Однако сегодня мы увидели фантастическую работу, правда не на нашем направлении, наших воздушных сил, поразивших Су-34 и Су-35с. Это дорогостоящие, многоцелевые штрумовики и вообще такое оружие, которое не предполагается, чтобы оно терялось. Однако изо дня в день, наши ребята показывают чрезвычайно впечатляющую работу. Думаю, россияне это также почувствуют, что придется им это учитывать во время выполнения их задач, - отметил Евлаш. Поделиться

Он добавил, что в районе Бахмута также ведутся активные боевые действия с использованием артиллерии и тяжелой техники.

При этом российские оккупанты в этом направлении активно используют авиабомбы.

Враг совершил 512 обстрелов по позиции ВСУ и 26 ударов нанес дронами-камикадзе по нашим окопам, используя различные виды от FPV до "Шахедов". Семь боевых столкновений произошло, в ходе которых противник потерял убитыми и ранеными 194 кафира и еще 86 единиц вооружения и военной техники, - отметил Евлаш. Поделиться

По его словам, в районе Бахмута российские оккупанты теряют большое количество дронов.