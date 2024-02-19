Преступная армия РФ начала активно взимать большие силы в Запорожскую область и другие районы на оккупированном юге Украины.
Что известно о опрокидывании армией РФ сил в Запорожскую область
Журналисты издания со ссылкой на российские и украинские источники сообщают, что российские оккупанты уже сконцентрировали на оккупированной части Запорожской области около 50 тыс. военных.
Что известно о ситуации в районе Купянска
По информации спикера ОСУВ "Хортица" Ильи Евлаша в эфире телемарафона, сейчас в районе Купянска на Харьковщине и Лимана в Донецкой области российские оккупанты пытаются проводить активные боевые действия в районе реки Черный Жеребец, куда опрокидывают резервы для занятия обороны поблизости села и для дальнейшего продвижения.
Однако, как отмечает Евлаш, украинские военные уверенно держат там оборону и не позволяют оккупантам продвинуться вперед.
Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что в настоящее время обстановка в зоне ответственности восточного командования остается тяжелой и очень динамичной, российские оккупанты продолжают применять весь спектр артиллерийского и другого вооружения.
Он подчеркнул, что враг пытается вести активные боевые действия вблизи реки Черный Жеребец.
Евлаш также предположил, что после временного установления контроля над Авдеевкой российские оккупанты начнут опрокидывать сосредоточенные там подразделения на другие направления.
Он также добавил, что в районе Бахмута враг ведет активные боевые действия вблизи Богдановки, где активно производит как лобовые атаки, так и попытки продвинуться с флангов.
Он добавил, что в районе Бахмута также ведутся активные боевые действия с использованием артиллерии и тяжелой техники.
При этом российские оккупанты в этом направлении активно используют авиабомбы.
По его словам, в районе Бахмута российские оккупанты теряют большое количество дронов.