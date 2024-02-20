Силы ПВО сбили все "шахеды" во время ночной атаки РФ по Украине

Российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 20 февраля ракетами разного типа и дронами-камикадзе. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все ударные беспилотники противника.

Воздушные силы озвучили детали ночной атаки РФ по Украине

Как отметили военные, в целом этой ночью россияне атаковали:

двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 (Белгородская обл.),

управляемой авиационной ракетой Х-31 (Запорожская область),

23 ударных беспилотника типа "Shahed", которые запускали в русский Приморско-Ахтарск.

В ПС рассказали, что к отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы были сбиты все 23 "Шахеда" российских окупантов. Их уничтожили в пределах 7 областей, а именно Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей.

Что известно о последствиях атаки РФ по Украине 20 февраля

Около полуночи в Запорожье, Кременчуге и пригороде Днепра были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

Уже утром глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что в результате вражеской атаки в регионе был поврежден промышленный объект и возник пожар. Чиновник добавил, что обошлось без жертв и пострадавших.

А глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе в Днепропетровском районе были повреждены 3 дачных дома и 2 автомобиля.