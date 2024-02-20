Силы ПВО сбили все "шахеды" во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили все "шахеды" во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили все "шахеды" во время ночной атаки РФ по Украине
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Российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 20 февраля ракетами разного типа и дронами-камикадзе. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все ударные беспилотники противника.

Воздушные силы озвучили детали ночной атаки РФ по Украине

Как отметили военные, в целом этой ночью россияне атаковали:

  • двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 (Белгородская обл.),

  • управляемой авиационной ракетой Х-31 (Запорожская область),

  • 23 ударных беспилотника типа "Shahed", которые запускали в русский Приморско-Ахтарск.

В ПС рассказали, что к отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы были сбиты все 23 "Шахеда" российских окупантов. Их уничтожили в пределах 7 областей, а именно Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей.

Что известно о последствиях атаки РФ по Украине 20 февраля

Около полуночи в Запорожье, Кременчуге и пригороде Днепра были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

Уже утром глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что в результате вражеской атаки в регионе был поврежден промышленный объект и возник пожар. Чиновник добавил, что обошлось без жертв и пострадавших.

А глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе в Днепропетровском районе были повреждены 3 дачных дома и 2 автомобиля.

Также без пострадавших.

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