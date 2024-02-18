Силы ПВО сбили еще один российский самолет, ракету и 12 дронов

Россия в ночь на 18 февраля выпустили по Украине около десятка ракет разных типов и 14 "Шахедов". Силы ПВО сбили вражескую ракету, 12 дронов и еще один истребитель Су-35.

Воздушные силы озвучили детали ночной атаки РФ по Украине

В общей сложности россияне атаковали шестью зенитными управляемыми ракетами С-300, тремя крылатыми ракетами Х-22, управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 14-ю ударными беспилотниками типа Shahed.

К отбитию воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

Дроны и управляемую авиационную ракету Х-59 сбили в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей.

Также силы ПВО уничтожили один истребитель Су-33.

Су-34 способны наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также поражать воздушные цели.

Что известно об атаке РФ по Украине 18 февраля

Воздушные силы ВСУ еще с вечера сообщали о запуске и движении "Шахедов".

Глава Полтавской ОВ сообщил, что ночью российские оккупанты ударили по территории Полтавского района. Под удар попал инфраструктурный объект. В результате удара вспыхнул пожар, его уже ликвидировали.