В Воздушных силах опровергли фейк россиян об ущербе только одного Су-35

Воздушные силы Украины уничтожили на Восточном направлении сразу три российских истребителя. Однако в россияне заявили о сбитии всего одного самолета.
Командующий ПС отреагировал на фейк россиян после сбития трех истребителей
Российские Telegram-каналы сообщили, что был сбит только один истребитель Су-35С, заметив, что пилот данного самолета выжил. По другим бортам, по версии россиян, они вернулись домой без потерь.
Однако командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук отметил, что Су-35С — одноместный самолет, тогда как Су-34 — двухместные, а за сегодняшнее утро были сбиты два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один Су-35С.
На фото, показанном Олещуком, видно сразу четыре точки Cospas-Sarsat.
ВСУ уничтожили сразу три российских самолета
Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что утром 17 февраля подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета:
два истребителя-бомбардировщика Су-34,
один истребитель Су-35.
Су-35 — советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей, а также поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры и т.д.
По данным российских СМИ, стоимость истребителя Су-35 колеблется от 98 млн. до 104 млн. долларов.
Су-34 — советский/российский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик. Предназначен для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражению воздушных целей противника.
Стоимость одного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 составляет минимум 50 млн долларов.
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