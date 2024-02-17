В Воздушных силах опровергли фейк россиян об ущербе только одного Су-35
Категория
Украина
Дата публикации

В Воздушных силах опровергли фейк россиян об ущербе только одного Су-35

Николай Олещук
Су
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Воздушные силы Украины уничтожили на Восточном направлении сразу три российских истребителя. Однако в россияне заявили о сбитии всего одного самолета.

Командующий ПС отреагировал на фейк россиян после сбития трех истребителей

Российские Telegram-каналы сообщили, что был сбит только один истребитель Су-35С, заметив, что пилот данного самолета выжил. По другим бортам, по версии россиян, они вернулись домой без потерь.

Однако командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук отметил, что Су-35С — одноместный самолет, тогда как Су-34 — двухместные, а за сегодняшнее утро были сбиты два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один Су-35С.

Есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система Cospas-Sarsat. При авариях, она извещает о местонахождении персональных радиобуев пилотов, — сообщил командующий.

На фото, показанном Олещуком, видно сразу четыре точки Cospas-Sarsat.

ВСУ уничтожили сразу три российских самолета

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что утром 17 февраля подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета:

  • два истребителя-бомбардировщика Су-34,

  • один истребитель Су-35.

Су-35 — советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей, а также поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры и т.д.

По данным российских СМИ, стоимость истребителя Су-35 колеблется от 98 млн. до 104 млн. долларов.

Су-34 — советский/российский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик. Предназначен для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражению воздушных целей противника.

Стоимость одного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 составляет минимум 50 млн долларов.

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