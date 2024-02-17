ВСУ утром уничтожили сразу три российских самолета — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ утром уничтожили сразу три российских самолета — что известно

Николай Олещук
Су-34
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Утром 17 февраля украинские войска на Восточном направлении уничтожили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

На востоке уничтожены три российских самолета

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что утром 17 февраля подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета:

  • два истребителя-бомбардировщика Су-34,

  • один истребитель Су-35.

Нас ничего не остановит! Спасибо, воины! Вместе – к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Фото: t.me/MykolaOleshchuk

По состоянию на утро 17 февраля, Генштаб ВСУ сообщал, что с 24 февраля 2022 года РФ потеряла 332 самолета и 325 вертолетов.

Су-35 и Су-34: что известно

Су-35 – советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей, а также поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры и т.д.

По данным российских СМИ, стоимость истребителя Су-35 колеблется от 98 млн. до 104 млн. долларов.

Су-34 – советский/российский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик. Предназначен для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражению воздушных целей противника.

Стоимость одного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 составляет минимум 50 млн долларов.

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