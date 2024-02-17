Уранці 17 лютого українські війська на Східному напрямку знищили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

На сході знищено три російські літаки

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що уранці 17 лютого підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки:

два винищувачі-бомбардувальники Су-34,

один винищувач Су-35.

Нас ніщо не зупинить! Дякую, воїни! Разом – до перемоги! Микола Олещук

Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Станом на ранок 17 лютого, Генштаб ЗСУ повідомляв, що від 24 лютого 2022 року, РФ втратила 332 літаки та 325 гелікоптерів.

Су-35 та Су-34: що відомо

Су-35 — радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Призначений для перехоплення і знищення повітряних цілей, а також для ураження наземних і надводних обʼєктів військ, наземної інфраструктури тощо.

За даними російських ЗМІ, вартість винищувача Су-35 коливається від 98 млн до 104 млн доларів.

Су-34 — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Призначений для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника.

Вартість одного російського винищувача-бомбардувальника Су-34 становить мінімум 50 млн доларів.