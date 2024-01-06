Як збиття ЗСУ трьох Су-34 вплинуло на російську армію — аналіз британської розвідки

Розвідка Британія заявила, що збиття трьох російських бойових винищувачів Су-34 над півднем України вплинуло на операції військ РФ на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Нездатність РФ встановити перевагу в повітрі підриває її операції
Як нагадує розвідка, 22 грудня наші військові збили три російські бойові літаки Су-34 над півднем України. Тоді є тактична авіація ворога відігравала ключову роль, атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра.
Після втрат Росія майже повністю припинила пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року. Є ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18-ї загальновійськової армії Сухопутних військ Росії звільнити плацдарм.
Що цьому передувало
22 грудня стало відомо, що на південному напрямку фронту Повітряні сили ЗСУ збили три ворожих літака, які намагалися скинути КАБ на Херсонщину.
Деталі спецоперації ПС повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі "Армія TV".
Окупанти вже у своїх пабліках підтверджують, бажають російським пілотам "вечного полёта". Розповідають, що там навіть когось вдалося живим забрати з місця подій, каже Ігнат.
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