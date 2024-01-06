Як збиття ЗСУ трьох Су-34 вплинуло на російську армію — аналіз британської розвідки
Категорія
Україна
Дата публікації

Як збиття ЗСУ трьох Су-34 вплинуло на російську армію — аналіз британської розвідки

Міноборони Британії
Літак

Розвідка Британія заявила, що збиття трьох російських бойових винищувачів Су-34 над півднем України вплинуло на операції військ РФ на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Нездатність РФ встановити перевагу в повітрі підриває її операції

Як нагадує розвідка, 22 грудня наші військові збили три російські бойові літаки Су-34 над півднем України. Тоді є тактична авіація ворога відігравала ключову роль, атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра.

Після втрат Росія майже повністю припинила пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року. Є ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18-ї загальновійськової армії Сухопутних військ Росії звільнити плацдарм.

Останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на нижчому рівні, ніж до збиття літаків. Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції, - пише розвідка.

Що цьому передувало

22 грудня стало відомо, що на південному напрямку фронту Повітряні сили ЗСУ збили три ворожих літака, які намагалися скинути КАБ на Херсонщину.

Деталі спецоперації ПС повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі "Армія TV".

Блискавично і витончено. Як любить організовувати командувач (Повітряних сил). Не вперше уже. Так було на Брянському напрямку і на Одещині двічі, коли ворога застали зненацька.

Окупанти вже у своїх пабліках підтверджують, бажають російським пілотам "вечного полёта". Розповідають, що там навіть когось вдалося живим забрати з місця подій, каже Ігнат.

Ну, власне... Знахабніли, підійшли ближче, намагалися бити керованими авіабомбами на більшу глибину оборони наших військ. Ви знаєте, що КАБи масою 500 кг можуть летіти 20-25 кілометрів в глибину нашої оборони (загалом 70 км). Але коли хочеться і руки чешуться завдати удару, то, відповідно, треба підлетіти ближче. Ризикнули – невдало. Сподіваємося, таких ризиків росіяни будуть робити більше і ми будемо бачити більше збитих російських "Сушок".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Данілов розкрив деталі ліквідації трьох російських Су-34
Данілов
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії вигадали "причину" втрати одразу трьох літаків Су-34
Су-34
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ПС ЗСУ знищили ще один російський винищувач Су-34 — Олещук
Микола Олещук
Су-34

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм