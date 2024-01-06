Как сбитие ВСУ трех Су-34 повлияло на российскую армию – анализ британской разведки

Разведка Британия заявила, что сбитие трех российских боевых истребителей Су-34 над югом Украины повлияло на операции войск РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Неспособность РФ установить преимущество в воздухе подрывает ее операции

Как напоминает разведка, 22 декабря наши военные сбили три российских боевых самолета Су-34 над югом Украины. Тогда есть тактическая авиация врага играла ключевую роль, атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 January 2024.



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После потерь Россия почти полностью прекратила пилотируемые операции к концу декабря 2023 года. Есть вероятность того, что отсутствие воздушной поддержки привело к провалу попытки 18-й общевойсковой армии Сухопутных войск России освободить плацдарм.

В последние дни Россия снова усилила тактические авиаудары вокруг плацдарма, но на более низком уровне, чем до сбивания самолетов. Это еще раз демонстрирует, что неспособность России установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает взрывать их повседневные операции, пишет разведка. Поделиться

Что этому предшествовало

22 декабря стало известно, что на южном направлении фронта Воздушные силы ВСУ сбили три вражеских самолета, которые пытались сбросить КАБ в Херсонскую область.

Детали спецоперации ПС сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире "Армия TV".

Молниеносно и изящно. Как любит организовывать командующий (воздушных сил). Не в первый раз уже. Так было на Брянском направлении и в Одесской области дважды, когда врага застали врасплох. Поделиться

Оккупанты уже в своих пабликах подтверждают, желают российским пилотам "вечного полета". Рассказывают, что там даже кого-то удалось забрать с места событий живым, говорит Игнат.