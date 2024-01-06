Как сбитие ВСУ трех Су-34 повлияло на российскую армию – анализ британской разведки

Разведка Британия заявила, что сбитие трех российских боевых истребителей Су-34 над югом Украины повлияло на операции войск РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Неспособность РФ установить преимущество в воздухе подрывает ее операции
Как напоминает разведка, 22 декабря наши военные сбили три российских боевых самолета Су-34 над югом Украины. Тогда есть тактическая авиация врага играла ключевую роль, атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра.
После потерь Россия почти полностью прекратила пилотируемые операции к концу декабря 2023 года. Есть вероятность того, что отсутствие воздушной поддержки привело к провалу попытки 18-й общевойсковой армии Сухопутных войск России освободить плацдарм.
Что этому предшествовало
22 декабря стало известно, что на южном направлении фронта Воздушные силы ВСУ сбили три вражеских самолета, которые пытались сбросить КАБ в Херсонскую область.
Детали спецоперации ПС сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире "Армия TV".
Оккупанты уже в своих пабликах подтверждают, желают российским пилотам "вечного полета". Рассказывают, что там даже кого-то удалось забрать с места событий живым, говорит Игнат.
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