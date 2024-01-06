Как сбитие ВСУ трех Су-34 повлияло на российскую армию – анализ британской разведки
Категория
Украина
Дата публикации

Как сбитие ВСУ трех Су-34 повлияло на российскую армию – анализ британской разведки

Минобороны Британии
Самолет
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Разведка Британия заявила, что сбитие трех российских боевых истребителей Су-34 над югом Украины повлияло на операции войск РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Неспособность РФ установить преимущество в воздухе подрывает ее операции

Как напоминает разведка, 22 декабря наши военные сбили три российских боевых самолета Су-34 над югом Украины. Тогда есть тактическая авиация врага играла ключевую роль, атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра.

После потерь Россия почти полностью прекратила пилотируемые операции к концу декабря 2023 года. Есть вероятность того, что отсутствие воздушной поддержки привело к провалу попытки 18-й общевойсковой армии Сухопутных войск России освободить плацдарм.

В последние дни Россия снова усилила тактические авиаудары вокруг плацдарма, но на более низком уровне, чем до сбивания самолетов. Это еще раз демонстрирует, что неспособность России установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает взрывать их повседневные операции, пишет разведка.

Что этому предшествовало

22 декабря стало известно, что на южном направлении фронта Воздушные силы ВСУ сбили три вражеских самолета, которые пытались сбросить КАБ в Херсонскую область.

Детали спецоперации ПС сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире "Армия TV".

Молниеносно и изящно. Как любит организовывать командующий (воздушных сил). Не в первый раз уже. Так было на Брянском направлении и в Одесской области дважды, когда врага застали врасплох.

Оккупанты уже в своих пабликах подтверждают, желают российским пилотам "вечного полета". Рассказывают, что там даже кого-то удалось забрать с места событий живым, говорит Игнат.

Ну, собственно... Наглели, подошли ближе, пытались бить управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск. Вы знаете, что КАБ массой 500 кг могут лететь 20-25 километров в глубину нашей обороны (в общей сложности 70 км). Но когда хочется и руки чешутся нанести удар, то, соответственно, нужно подлететь поближе. Рискнули – неудачно. Надеемся, таких рисков россияне будут делать больше и мы будем видеть больше сбитых российских "сушек".

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