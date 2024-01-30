Збито російський Су-34

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону повідомив, що ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник росіян Су-34 над Луганською областю в понеділок, 29 січня.

Загалом від початку вторгнення в Україну РФ втратила 332 літаки та 324 гелікоптери.

Раніше 22 грудня 2023 року Сили оборони збили три Су-34 на півдні України.

Вже 24 грудня Повітряні сили ЗСУ вразили зенітними ракетами російський винищувач Су-34 на Маріупольському напрямку.

Також тоді українські військові провели бойову роботу з Су-30 у Чорному морі, який атакував Одеську область.

Су-34: що відомо

Цей літак призначений для завдання ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також ураження повітряних цілей.

Росіяни вперше використали його у війні проти Грузії у Південній Осетії у 2008 році. Тоді його застосували для прикриття дій ударної авіації, доки вели радіоелектронну боротьбу із системами грузинської ППО.

У 2010 році окупанти провели модернізацію бомбардувальника і додали можливість застосовувати ракети повітря-повітря та повітря-земля.

Ціна одного бомбардувальника Су-34 може становити щонайменше 50 млн доларів.