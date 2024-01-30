Сбит российский Су-34

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона сообщил, что ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик россиян Су-34 над Луганской областью в понедельник, 29 января.

Всего с начала вторжения в Украину РФ потеряла 332 самолета и 324 вертолета.

Ранее 22 декабря 2023 Силы обороны сбили три Су-34 на юге Украины.

Уже 24 декабря Воздушные силы ВСУ поразили зенитными ракетами российский истребитель Су-34 на Мариупольском направлении.

Также тогда украинские военные провели боевую работу по Су-30 в Черном море, который атаковал Одесскую область.

Су-34: что известно

Этот самолет предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей.

Россияне впервые использовали его в войне против Грузии в Южной Осетии в 2008 году. Тогда его применили для прикрытия действий ударной авиации, пока велась радиоэлектронная борьба с системами грузинской ПВО.

В 2010 году оккупанты провели модернизацию бомбардировщика и добавили возможность применять ракеты воздух-воздух и воздух-земля.

Цена одного бомбардировщика Су-34 может составить не менее 50 млн долларов.