У Повітряних силах спростували фейк росіян про збиття лише одного Су-35
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних силах спростували фейк росіян про збиття лише одного Су-35

Микола Олещук
Літак

Повітряні сили України знищили на Східному напрямку одразу три російські винищувачі. Однак в росіяни заявили про збиття лише одного літака.

Командувач ПС відреагував на фейк росіян після збиття трьох винищувачів

Російські Telegram-канали повідомили, що було збито лише один винищувач Су-35С, та зауважили, що пілот даного літака вижив. Щодо інших бортів, за версією росіян вони повернулись додому без втрат.

Однак командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, зазначив, що Су-35С — одномісний літак, тоді, як Су-34 — двомісні, а за сьогоднішній ранок було збито два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один Су-35С.

Є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система — Cospas-Sarsat. При аваріях, вона сповіщає про місцеперебування персональних радіобуїв пілотів, — повідомив командувач.

На фото, що показав Олещук, видно відразу чотири точки Cospas-Sarsat.

ЗСУ знищили одразу три російські літаки

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що уранці 17 лютого підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки:

  • два винищувачі-бомбардувальники Су-34,

  • один винищувач Су-35.

Су-35 — радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Призначений для перехоплення і знищення повітряних цілей, а також для ураження наземних і надводних обʼєктів військ, наземної інфраструктури тощо.

За даними російських ЗМІ, вартість винищувача Су-35 коливається від 98 млн до 104 млн доларів.

Су-34 — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Призначений для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника.

Вартість одного російського винищувача-бомбардувальника Су-34 становить мінімум 50 млн доларів.

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