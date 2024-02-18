Сили ППО збили ще один російський літак, ракету та 12 дронів

Росія в ніч на 18 лютого випустили по Україні близько десятка ракет різних типів та 14 "Шахедів". Сили ППО збили ворожу ракету, 12 дронів та ще один винищувач Су-35.

Повітряні сили озвучили деталі нічної атаки РФ по Україні

Загалом росіяни атакували шістьма зенітними керованими ракетами С-300, трьома крилатими ракетами Х-22, керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Дрони та керовану авіаційну ракету Х-59 збили у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.

Також сили ППО знищили один винищувач Су-33.

Су-34 здатні завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також уражати повітряні цілі

Що відомо про атаку РФ по Україні 18 лютого

Повітряні сили ЗСУ ще з вечора повідомляли про запуск та рух "Шахедів".

Голова Полтавської ОВА повідомив, що вночі російські окупанти вдарили по території Полтавського району. Під удар потрапив інфраструктурний об'єкт. Внаслідок удару спалахнула пожежа, її вже ліквідували.