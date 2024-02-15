Сили ППО збили 13 ракет різних типів під час атаки Росії по Україні

Сили ППО знищили 13 ракет різних типів під час масованої ранкової атаки. Російські окупанти 15 лютого запустили 26 різних ракет.

Повітряні сили озвучили деталі ракетної РФ по Україні

Як зазначається, уночі 15 лютого російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька);

2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ — рф);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. — рф.);

2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. — РФ).

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів.

Зокрема, знищено 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23; 2 крилаті ракети "Калібр"; 2 керовані авіаційні ракети Х-59, — повідомили в ПС. Поширити

Що відомо про ракетний удар РФ по Україні 15 лютого

Російські війська цього ранку завдали ракетного удару по Україні, застосувавши зокрема літаки стратегічної авіації Ту-95МС. ППО вдалося збити всі ворожі цілі, які летіли на Київ, але є влучання у Львові, Запоріжжі, біля Миргорода й не лише.

Київ. Сили ППО знищили всі ракети, які летіли на столицю. Жертв та руйнувань після атаки немає.

Львів. Є влучання по місту. На регіон летіло понад 10 ракет. ППО відпрацювала атаку, але є одне попадання в об’єкт інфраструктури, там сталася пожежа. В 16 будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини. Є поранені.

Запоріжжя. Обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. Є постраждалі. Пошкоджені будинки, заклад освіти та приміщення об'єкта торгівлі.

Полтавська область. Влучання у складське приміщення в Миргородському районі, сталася пожежа на площі 100 м².

Дніпропетровська область. Атаковано обʼєкт цивільної інфраструктури.

Хмельницька область. Є ушкодження цивільних об’єктів.