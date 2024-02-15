Росія атакувала Україну ракетами. У кількох містах влучання та пожежі

Від ранку 15 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами. Ракети летіли по всій території країни зі змінами курсу й маневрували.
Які наслідки атаки РФ по Україні
У Львові чули звуки вибухів. Мер міста Андрій Садовий повідомив про влучання. Попередньо, у кількох будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна.
Пізніше Садовий уточнив, що було влучання в обʼєкт інфраструктури, а на область летіли понад десять ракет.
Так само вибухи чули й мешканці Запоріжжя. Як написав голова ОВА Іван Федоров, є влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Одна людина поранена.
У місті через російську атаку постраждали чотири людини. Пошкоджені будинки, заклад освіти, приміщення магазину.
У Києві відпрацювала Протиповітряна оборона, було чутно вибухи, зазначив мер Віталій Кличко.
Ракети заходили на місто з різних напрямків. І всі вони, як додала Київська міська військова адміністрація, були знищені. У столиці минулося без жертв.
На Полтавщині є влучання після атаки, повідомив голова ОВА Філіп Пронін. Окупанти поцілили у складське приміщення в Миргородському районі.
Почалася пожежа на площі 100 квадратних метрів. Люди не постраждали.
Ранок на Дніпропетровщині теж почався з вибухів. Російські окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури. Працювала ППО, інформував очільник ОВА Сергій Лисак.
У Хмельницькій ОВА додали, що в області є ушкодження цивільних об’єктів.
Окрім цього у Чугуєві на Харківщині троє загиблих та пʼять поранених після нічного обстрілу росіян.
Повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані три поряд розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено вікна та дахи.
Що відомо про ракетний удар РФ по Україні 15 лютого
Раніше цієї ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Борти піднялися в повітря з аеродрому Оленья у Мурманській області. Також зазначалося, що запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.
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