Росія атакувала Україну ракетами. У кількох містах влучання та пожежі

Від ранку 15 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами. Ракети летіли по всій території країни зі змінами курсу й маневрували.

Які наслідки атаки РФ по Україні

У Львові чули звуки вибухів. Мер міста Андрій Садовий повідомив про влучання. Попередньо, у кількох будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна.

Пізніше Садовий уточнив, що було влучання в обʼєкт інфраструктури, а на область летіли понад десять ракет.

Так само вибухи чули й мешканці Запоріжжя. Як написав голова ОВА Іван Федоров, є влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Одна людина поранена.

У місті через російську атаку постраждали чотири людини. Пошкоджені будинки, заклад освіти, приміщення магазину.

У Києві відпрацювала Протиповітряна оборона, було чутно вибухи, зазначив мер Віталій Кличко.

Ракети заходили на місто з різних напрямків. І всі вони, як додала Київська міська військова адміністрація, були знищені. У столиці минулося без жертв.

На Полтавщині є влучання після атаки, повідомив голова ОВА Філіп Пронін. Окупанти поцілили у складське приміщення в Миргородському районі.

Почалася пожежа на площі 100 квадратних метрів. Люди не постраждали.

Ранок на Дніпропетровщині теж почався з вибухів. Російські окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури. Працювала ППО, інформував очільник ОВА Сергій Лисак.

У Хмельницькій ОВА додали, що в області є ушкодження цивільних об’єктів.

Сьогодні вранці, ворог знову завдав масованого удару по Україні. На Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів, — йдеться в заяві адміністрації. Поширити

Окрім цього у Чугуєві на Харківщині троє загиблих та пʼять поранених після нічного обстрілу росіян.

Повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані три поряд розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено вікна та дахи.

Що відомо про ракетний удар РФ по Україні 15 лютого

Раніше цієї ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.