Розвідка Британії попередила про загрозу ракет "Циркон" для ППО України

У разі, якщо використання росіянами ракети “Циркон” підтвердиться, подальші атаки з її застосуванням стануть серйозним викликом для української ППО через її швидкість та маневровість.

Ракети Циркон можуть стати серйозним викликом для української ППО

Як зазначається у зведенні, згідно з аналізом, проведеним Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, Росія вперше застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" під час атаки на Україну 7 лютого.

На відео уламків видно фрагменти двигуна та кермових механізмів зі специфічним маркуванням, яке, згідно з повідомленням, характерне для ракети 3М22 "Циркон".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 February 2024.



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Повідомляється, що "Циркон" здатний розвивати швидкість 9 махів і дальність ефективної стрільби до 1000 км. Спочатку він був розроблений для використання у ВМФ Росії.

За даними британської розвідки, у Чорному морі немає суден, які б могли нести ракети, що викликає питання про метод запуску.

Ймовірно, для цієї мети було адаптовано російську наземну систему берегової оборони К-300. Якщо його використання підтвердиться, це стане серйозною проблемою для української ППО через його швидкість і маневреність, — йдеться у повідомленні. Поширити

У Міноборони Британії вважають, що Москва "зазнає нової чинної системи озброєння в умовах реального конфлікту, щоб забезпечити впевненість і продемонструвати можливості".

Що відомо про застосування РФ ракет "Циркон"

Нагадаємо, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) заявили, що Росія вперше використала "Циркон" проти України 7 лютого.

Водночас, за інформацією The New York Times, США поки що не підтверджують , що Росія могла використати ракету "Циркон" під час удару по Києву 7 лютого.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що Повітряні сили не можуть стверджувати, що Росія могла використовувати інші типи ракет під час атаки. За його словами, спочатку фахівці мають верифікувати уламки.