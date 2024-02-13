Війська РФ атакували Одесу ракетою Х-59. Уламки пошкодили будинки
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ атакували Одесу ракетою Х-59. Уламки пошкодили будинки

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса

Російські війська випустили по Одесі ракету Х-59. Українські сили ППО збили ракету, уламки пошкодили багатоповерхівку та новобудову.

Атака на Одесу

Начальник ОВА Олег Кіпер повідомляє, що уламки збитої російської ракети пошкодили цивільну інфраструктуру: незаселену новобудову та багатоповерхівку.

Постраждалих людей, на щастя, немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Сили оборони півдня повідомляють, що ракету було збито на підльоті із моря до міста.

Повітряна тривога була оголошена у місті о 14:26. Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати у безпечних місцях.

Атаки на Одеську область

Російські війська регулярно атакують Одеську область ударними безпілотниками.

10 лютого РФ запустила три хвилі дронів по області. Першу спрямували на Одесу, всі 9 «шахедів» знищили підрозділи протиповітряної оборони.

Уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства.

Другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я, де сили ППО знищили 12 дронів.

Постраждали троє співробітників припортових підприємств.

9 лютого внаслідок атаки дронів по Одесі постраждала одна людина.

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