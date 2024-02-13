Російські війська випустили по Одесі ракету Х-59. Українські сили ППО збили ракету, уламки пошкодили багатоповерхівку та новобудову.
Атака на Одесу
Начальник ОВА Олег Кіпер повідомляє, що уламки збитої російської ракети пошкодили цивільну інфраструктуру: незаселену новобудову та багатоповерхівку.
Сили оборони півдня повідомляють, що ракету було збито на підльоті із моря до міста.
Повітряна тривога була оголошена у місті о 14:26. Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати у безпечних місцях.
Атаки на Одеську область
Російські війська регулярно атакують Одеську область ударними безпілотниками.
10 лютого РФ запустила три хвилі дронів по області. Першу спрямували на Одесу, всі 9 «шахедів» знищили підрозділи протиповітряної оборони.
Уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства.
Другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я, де сили ППО знищили 12 дронів.
Постраждали троє співробітників припортових підприємств.
9 лютого внаслідок атаки дронів по Одесі постраждала одна людина.
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