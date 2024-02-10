РФ атакувала Одещину трьома хвилями дронів. Є поранені

У ніч на 10 лютого російські війська атакували припортову інфраструктуру Одеської області трьома хвилями ударних дронів Shahed-136/131. Поранення отримали 4 робітники підприємств.

Атака РФ на Одеську область

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляє, що першу хвилю дронів росіяни спрямували по Одесі.

Всі 9 «шахедів» знищили наші підрозділи протиповітряної оборони.

Однак уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства. Його госпіталізували.

Другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я, де сили ППО знищили 12 дронів.

Троє співробітників припортових підприємств отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Всі госпіталізовані. Один із постраждалих у важкому стані.

РФ також атакувала цивільну інфраструктуру Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи.

На території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинка і гаража.

Атака дронів 10 лютого: що відомо

У ніч на 10 лютого Росія атакувала Україну 31 ударним БпЛА. Українська протиповітряна оборона знищили 23 з них над Харківською та Одеською областями.

У Харкові дрони атакували цивільну інфраструктуру. Виникло декілька масштабних пожеж. Згоріло більше десятка домоволодінь.

В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей: семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Відомо про трьох поранених.