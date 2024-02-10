РФ атаковала Одесскую область тремя волнами дронов. Есть раненые

В ночь на 10 февраля российские войска атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области тремя волнами ударных дронов Shahed-136/131. Ранения получили 4 рабочих предприятий.

Атака РФ на Одесскую область

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщает, что первую волну дронов россияне направили по Одессе.

Все 9 "шахедов" уничтожили наши подразделения противовоздушной обороны.

Однако обломками одного из сбитых БПЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия. Его госпитализировали.

Вторую и третью волны атак враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья, где силы ПВО уничтожили 12 дронов.

Три сотрудника припортовых предприятий получили многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Все госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

РФ также атаковала гражданскую инфраструктуру Измаила: изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, разбиты фасады, крыши.

На территории Измаильского района в результате атаки, падением обломков сбитого дрона был вызван пожар частного дома и гаража.

Атака дронов 10 февраля: что известно

В ночь на 10 февраля Россия атаковала Украину 31 ударным БПЛА. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 23 из них над Харьковской и Одесской областями.

В Харькове дроны атаковали гражданскую инфраструктуру. Возникло несколько масштабных пожаров. Сгорело более десятка домовладений.

В одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей: семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. Известно о трех раненых.