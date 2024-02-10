РФ атаковала Одесскую область тремя волнами дронов. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Одесскую область тремя волнами дронов. Есть раненые

Олег Кипер / Одесская ОВА
Дрон
Читати українською

В ночь на 10 февраля российские войска атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области тремя волнами ударных дронов Shahed-136/131. Ранения получили 4 рабочих предприятий.

Атака РФ на Одесскую область

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщает, что первую волну дронов россияне направили по Одессе.

Все 9 "шахедов" уничтожили наши подразделения противовоздушной обороны.

Однако обломками одного из сбитых БПЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия. Его госпитализировали.

Вторую и третью волны атак враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья, где силы ПВО уничтожили 12 дронов.

Три сотрудника припортовых предприятий получили многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Все госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

РФ также атаковала гражданскую инфраструктуру Измаила: изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, разбиты фасады, крыши.

На территории Измаильского района в результате атаки, падением обломков сбитого дрона был вызван пожар частного дома и гаража.

Атака дронов 10 февраля: что известно

В ночь на 10 февраля Россия атаковала Украину 31 ударным БПЛА. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 23 из них над Харьковской и Одесской областями.

В Харькове дроны атаковали гражданскую инфраструктуру. Возникло несколько масштабных пожаров. Сгорело более десятка домовладений.

В одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей: семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. Известно о трех раненых.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала дронами гражданскую инфраструктуру Харькова
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Харькове возросло количество жертв атаки БПЛА РФ
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
В Харькове возросло количество жертв атаки БПЛА РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО ночью уничтожили над Украиной 23 "шахеда"
Воздушные Силы ВСУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?