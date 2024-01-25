Армія РФ двічі атакувала дронами Одесу. Є шестеро поранених

Шість людей отримали поранення внаслідок атак РФ по Одесі у ніч проти 25 січня. Сили ППО збили над Одещиною десять безпілотників.

Що відомо про атаку РФ по Одесі

Як зазначається, вночі ворог двома хвилями атакував південні регіони БпЛА типу "Shahed-131/136". Основний удар був зосереджений на Одесу.

Один зі збитих дронів влучив у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджені кілька квартир, одна людина отримала опіки, її госпіталізували.

Ще один уражений дрон пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА.

Вибухова хвиля пошкодила скління будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито. Чотири людини отримали поранення, їм надали допомогу на місці, лікуються амбулаторно. Одну з травмованих рятувальники деблокували з-під завалів.

Також відбулось влучання у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Там поранення уламками різних предметів отримав чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді й ударною хвилею закинуло на землю. Йому надали меддопомогу, лікується амбулаторно.

Нічний обстріл України: що відомо

У ніч проти 25 січня армія РФ завдала удару 14 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 у напрямку Одеси та 4 зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Харкова, а також однією ракетою з окупованої частини Донецької області.

Сили ППО знищили 11 ударних дронів.

Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Внаслідок бойової роботи знищено 11 "Шахедів" в Одеській та Миколаївській областях.