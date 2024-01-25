Армия РФ дважды атаковала дронами Одессу. Есть шесть раненых

Шесть человек получили ранения в результате атак РФ по Одессе в ночь на 25 января. Силы ПВО сбили над Одесской областью десять беспилотников.

Что известно об атаке РФ по Одессе

Ночью враг двумя волнами атаковал южные регионы БпЛА типа "Shahed-131/136". Основной удар был сосредоточен в Одессе.

Один из сбитых дронов попал в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, повлек пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, его госпитализировали.

Еще один пораженный дрон пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал еще один БПЛА.

Взрывная волна повредила остекление домов, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько избиты. Четыре человека получили ранения, им оказали помощь на месте, лечатся амбулаторно. Один из травмированных спасатели деблокировали из-под завалов.

Также произошло попадание в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Там ранение обломками разных предметов получил мужчину, который рядом проезжал на велосипеде и ударной волной забросило на землю. Ему оказали медпомощь, лечится амбулаторно.

Ночной обстрел Украины: что известно

В ночь на 25 января армия РФ нанесла удар 14 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 в направлении Одессы и 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Харькова, а также одной ракетой из оккупированной части Донецкой области.

Силы ПВО уничтожили 11 ударных дронов.

Сообщается, что в отражение воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 11 "Шахедов" в Одесской и Николаевской областях.