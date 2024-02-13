Войска РФ атаковали Одессу ракетой Х-59. Обломки повредили дома
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ атаковали Одессу ракетой Х-59. Обломки повредили дома

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
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Российские войска выпустили по Одессе ракету Х-59. Украинские силы ПВО сбили ракету, обломки повредили многоэтажку и новостройку.

Атака на Одессу

Начальник ОВА Олег Кипер сообщает, что обломки сбитой российской ракеты повредили гражданскую инфраструктуру: незаселенную новостройку и многоэтажку.

Пострадавших людей, к счастью, нет. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Силы обороны юга сообщают, что ракета была сбита на подлете с моря в город.

Воздушная тревога была объявлена в городе в 14.26. Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах.

Атаки на Одесскую область

Российские войска регулярно атакуют Одесскую область ударными беспилотниками.

10 февраля РФ запустила три волны дронов по области. Первую направили на Одессу, все 9 «шахедов» уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

Обломками одного из сбитых БПЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия.

Вторую и третью волны атак враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья, где силы ПВО уничтожили 12 дронов.

Пострадали три сотрудника припортовых предприятий.

9 февраля в результате атаки дронов по Одессе пострадал один человек.

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