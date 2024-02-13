Российские войска выпустили по Одессе ракету Х-59. Украинские силы ПВО сбили ракету, обломки повредили многоэтажку и новостройку.
Атака на Одессу
Начальник ОВА Олег Кипер сообщает, что обломки сбитой российской ракеты повредили гражданскую инфраструктуру: незаселенную новостройку и многоэтажку.
Силы обороны юга сообщают, что ракета была сбита на подлете с моря в город.
Воздушная тревога была объявлена в городе в 14.26. Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах.
Атаки на Одесскую область
Российские войска регулярно атакуют Одесскую область ударными беспилотниками.
10 февраля РФ запустила три волны дронов по области. Первую направили на Одессу, все 9 «шахедов» уничтожили подразделения противовоздушной обороны.
Обломками одного из сбитых БПЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия.
Вторую и третью волны атак враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья, где силы ПВО уничтожили 12 дронов.
Пострадали три сотрудника припортовых предприятий.
9 февраля в результате атаки дронов по Одессе пострадал один человек.
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