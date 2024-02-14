У Києві зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ 7 лютого
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ 7 лютого

КМДА
Київ

Кількість загиблих через удар РФ по Києву 7 лютого зросла до пʼяти. У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі.

Число жертв атаки РФ на Київ 7 лютого збільшилося

За даними мера Києва Віталія Кличка, у лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі.

Вона перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за життя жінки.

Раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок ракетного удару 7 лютого загинули 4 людини, ще 38 дістали поранення.

Ракетна атака по Україну 7 лютого

Зранку 7 лютого Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Під ударом ворога — Миколаїв, Покровськ, Київ, Харків, а також населені пункти Львівської, Дніпропетровської, Миколаївської областей.

У Києві у Голосіївському районі виникла пожежа у багатоповерхівці. У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків було пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі та сталося коротке замикання в трансформаторній підстанції.

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Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу. Серед них 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, балістичні ракети «Іскандер-М», «Калібр», зенітні керовані ракети С-300. Сили ППО знищили 44 повітряні цілі.

  • У Харкові внаслідок ударів поранені 52-річна жінка, а також 59- та 64-річні чоловіки. Дві ракети влучили по підприємству, яке займається виробництвом бетону.

  • У Дніпропетровській області було влучання в інфраструктурний об’єкт. Без постраждалих.

  • У Стрийському районі Львівської області серед поля виявили уламки збитої російської ракети, яка не здетонувала. У Дрогобичі ракета влучила в промисловий об'єкт, виникла пожежа.

  • У Миколаєві одна людина загинула, 6 — поранені.

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