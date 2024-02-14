Кількість загиблих через удар РФ по Києву 7 лютого зросла до пʼяти. У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі.

Число жертв атаки РФ на Київ 7 лютого збільшилося

За даними мера Києва Віталія Кличка, у лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі.

Вона перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за життя жінки. Поширити

Раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок ракетного удару 7 лютого загинули 4 людини, ще 38 дістали поранення.

Ракетна атака по Україну 7 лютого

Зранку 7 лютого Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Під ударом ворога — Миколаїв, Покровськ, Київ, Харків, а також населені пункти Львівської, Дніпропетровської, Миколаївської областей.

У Києві у Голосіївському районі виникла пожежа у багатоповерхівці. У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків було пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі та сталося коротке замикання в трансформаторній підстанції.

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Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу. Серед них 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, балістичні ракети «Іскандер-М», «Калібр», зенітні керовані ракети С-300. Сили ППО знищили 44 повітряні цілі.