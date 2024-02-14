Число погибших из-за удара РФ по Киеву 7 февраля возросло до пяти. В больнице скончалась пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе.

Число жертв атаки РФ на Киев 7 февраля увеличилось

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в больнице скончалась пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе.

Она находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи неделю боролись за жизнь женщины. Поделиться

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате ракетного удара 7 февраля погибли 4 человека, еще 38 получили ранения.

Ракетная атака по Украине 7 февраля

Утром 7 февраля Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Под ударом врага — Николаев, Покровск, Киев, Харьков, а также населенные пункты Львовской, Днепропетровской, Николаевской областей.

В Киеве в Голосеевском районе возник пожар в многоэтажке. В Днепровском районе в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели и произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции.

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Россия применила 64 средства воздушного нападения. Среди них 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, баллистические ракеты "Искандер-М", "Калибр", зенитные управляемые ракеты С-300.

Силы ПВО уничтожили 44 воздушных целей.