В Киеве выросло количество погибших из-за ракетной атаки РФ 7 февраля
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве выросло количество погибших из-за ракетной атаки РФ 7 февраля

КГГА
Киев
Читати українською

Число погибших из-за удара РФ по Киеву 7 февраля возросло до пяти. В больнице скончалась пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе.

Число жертв атаки РФ на Киев 7 февраля увеличилось

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в больнице скончалась пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе.

Она находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи неделю боролись за жизнь женщины.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате ракетного удара 7 февраля погибли 4 человека, еще 38 получили ранения.

Ракетная атака по Украине 7 февраля

Утром 7 февраля Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Под ударом врага — Николаев, Покровск, Киев, Харьков, а также населенные пункты Львовской, Днепропетровской, Николаевской областей.

В Киеве в Голосеевском районе возник пожар в многоэтажке. В Днепровском районе в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели и произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции.

1  из  5

Россия применила 64 средства воздушного нападения. Среди них 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, баллистические ракеты "Искандер-М", "Калибр", зенитные управляемые ракеты С-300.

Силы ПВО уничтожили 44 воздушных целей.

  • В Харькове в результате ударов ранены 52-летняя женщина, а также 59- и 64-летние мужчины. Две ракеты попали по предприятию, занимающемуся производством бетона.

  • В Днепропетровской области было попадание в инфраструктурный объект. Без пострадавших.

  • В Стрыйском районе Львовской области среди поля обнаружили обломки сбитой российской ракеты, которая не сдетонировала. В Дрогобыче ракета попала в промышленный объект, возник пожар.

  • В Николаеве один человек погиб, 6 — ранены.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве выросло количество жертв массированной атаки РФ
Игорь Клименко
атака
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве завершили ликвидацию последствий российской ракетной атаки — фото
ДСНС Украины
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Действительно ли Россия ударила "Цирконом" по Киеву — появились предварительные результаты экспертизы
ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?