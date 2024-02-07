В Киеве выросло количество жертв массированной атаки РФ

Спасатели деблокировали тело четвертого погибшего в многоэтажном доме в Голосеевском районе Киева.

Число погибших от ракетных обстрелов в Киеве возросло до четырех

Из-под завалов деблокировано тело четвертого погибшего в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 19 получили травмы. Эвакуированы 60 жильцов дома, — написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Поделиться

Пострадавшим оказывают помощь медики и психологи ГСЧС.

Российские войска обстреляли Киев

Воздушная тревога по всей стране объявлена в 5:54. Около семи часов в столице прозвучала серия взрывов. О работе сил противовоздушной обороны известил столичный городской голова Виталий Кличко.

В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.

В Днепровский район столицы после взрывов уехали медики, сообщил городской голова Виталий Кличко. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

В части домов Днепровского района пропал свет, информируют наши корреспонденты. По данным Кличко, в результате российской атаки обломки ракеты повредили две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

В Голосеевском районе пострадал один человек. Также зафиксировано повреждение электросети.

Кроме того, одну пострадавшую госпитализировали медики из многоэтажки в Голосеевском районе, где произошло возгорание в результате атаки РФ, уточнил Кличко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что из многоэтажного жилого дома в Голосеевском районе, где произошел пожар, эвакуированы 52 человека, 8 спасены. В результате пожара на станции СТО сгорело или повреждено около 40 авто. Пожар ликвидирован.