Зеленский сообщил о двух погибших в результате атаки РФ на Киев

В Киеве в результате ракетных ударов России погибли два человека. Под завалами могут оказаться еще люди.
ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 12:10 известно уже о 4 погибших и 21 пострадавших в Киеве.
Что известно о погибших в результате атаки РФ на Киев
Президент Украины прокомментировал вражескую атаку.
Зеленский обещал, что Украина ответит России на удары — террористы будут всегда ощущать последствия своих действий, отметил он.
В то же время военная администрация столицы пока не сообщает о погибших, только о 14 раненых.
На данный момент из многоэтажного жилого дома в Голосеевском районе, где произошел пожар, эвакуированы 52 человека, 8 спасены. В результате пожара на станции СТО сгорело или повреждено около 40 авто. Пожар ликвидирован.
Российские войска обстреляли Киев
Воздушная тревога по всей стране объявлена в 5:54. Около семи часов в столице прозвучала серия взрывов. О работе сил противовоздушной обороны известил столичный городской голова Виталий Кличко.
В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.
В Днепровский район столицы после взрывов уехали медики, сообщил городской голова Виталий Кличко. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте.
В части домов Днепровского района пропал свет, информируют наши корреспонденты. По данным Кличко, в результате российской атаки обломки ракеты повредили две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.
В Голосеевском районе пострадал один человек. Также зафиксировано повреждение электросети.
Одну пострадавшую госпитализировали медики из многоэтажки в Голосеевском районе, где произошло возгорание в результате атаки РФ, уточнил Кличко.
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