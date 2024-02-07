Зеленский сообщил о двух погибших в результате атаки РФ на Киев

В Киеве в результате ракетных ударов России погибли два человека. Под завалами могут оказаться еще люди.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 12:10 известно уже о 4 погибших и 21 пострадавших в Киеве.

Что известно о погибших в результате атаки РФ на Киев

Президент Украины прокомментировал вражескую атаку.

В Николаеве десятки жилых домов разрушены, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на данный момент известно о двух погибших. Под завалами могут находиться люди. В столице повреждены некоторые коммуникации, в том числе высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить. Два человека пострадали на Харьковщине, спасен один человек. Во Львовской области спасатели работают на месте, - написал он. Поделиться

Зеленский обещал, что Украина ответит России на удары — террористы будут всегда ощущать последствия своих действий, отметил он.

В то же время военная администрация столицы пока не сообщает о погибших, только о 14 раненых.

На данный момент из многоэтажного жилого дома в Голосеевском районе, где произошел пожар, эвакуированы 52 человека, 8 спасены. В результате пожара на станции СТО сгорело или повреждено около 40 авто. Пожар ликвидирован.

Российские войска обстреляли Киев

Воздушная тревога по всей стране объявлена в 5:54. Около семи часов в столице прозвучала серия взрывов. О работе сил противовоздушной обороны известил столичный городской голова Виталий Кличко.

В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.

В Днепровский район столицы после взрывов уехали медики, сообщил городской голова Виталий Кличко. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

В части домов Днепровского района пропал свет, информируют наши корреспонденты. По данным Кличко, в результате российской атаки обломки ракеты повредили две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

В Голосеевском районе пострадал один человек. Также зафиксировано повреждение электросети.

Одну пострадавшую госпитализировали медики из многоэтажки в Голосеевском районе, где произошло возгорание в результате атаки РФ, уточнил Кличко.